ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Video: Έτσι αποχαιρέτησε το Omega τον Μιχάλη Ιγνατίου – Λύγισε on air ο παρουσιαστής στο Δελτίο Ειδήσεων ανακοινώνοντας τον θάνατό του

 10.12.2025 - 20:42
Video: Έτσι αποχαιρέτησε το Omega τον Μιχάλη Ιγνατίου – Λύγισε on air ο παρουσιαστής στο Δελτίο Ειδήσεων ανακοινώνοντας τον θάνατό του

Με βαθιά συγκίνηση ξεκίνησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Omega, καθώς οι συντελεστές του κλήθηκαν να ανακοινώσουν τον θάνατο του αγαπημένου τους συνεργάτη, Μιχάλη Ιγνατίου.

Με τρεμάμενη φωνή, ο παρουσιαστής και διευθυντής Ειδήσεων του Mega, Μιχάλης Παυλίδης, μετέφερε στους τηλεθεατές τα δυσάρεστα νέα, ενώ στην οθόνη προβάλλονταν φωτογραφίες του εκλιπόντος, συνοδευόμενες από ένα συγκινητικό μήνυμα συμπαράστασης προς την οικογένειά του.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θλίψη στον Κυπριακό τηλεοπτικό χώρο: Έφυγε από την ζωή ο Μιχάλης Ιγνατίου - Σκηνοθέτης πετυχημένων παραγωγών - «Στο καλό φίλε μας»

Ο Παυλίδης δεν έκρυψε τη δική του συναισθηματική φόρτιση, τονίζοντας πως ο Μιχάλης Ιγνατίου υπήρξε «ο πιο στενός του συνεργάτης», λόγια που μαρτυρούν το ανθρώπινο δέσιμο και τη σημαντική πορεία που είχαν μοιραστεί επί χρόνια στον χώρο της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης.

Δείτε το βίντεο:

ΠτΔ: Επενδύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 10.12.2025 - 19:42
Κυπριακό: Νέα δεδομένα με Έρχιουρμαν - Γιατί θεωρείται απίθανη η πενταμερής πριν το τέλος του χρόνου

 10.12.2025 - 21:20
Η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, όπως επανέλαβε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, την ώρα που η ανάδειξη του Τουφάν Έρχιουρμαν στην τ/κ ηγεσία δημιουργεί μια νέα πολιτική δυναμική.

