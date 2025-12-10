Video: Έτσι αποχαιρέτησε το Omega τον Μιχάλη Ιγνατίου – Λύγισε on air ο παρουσιαστής στο Δελτίο Ειδήσεων ανακοινώνοντας τον θάνατό του

Με βαθιά συγκίνηση ξεκίνησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Omega, καθώς οι συντελεστές του κλήθηκαν να ανακοινώσουν τον θάνατο του αγαπημένου τους συνεργάτη, Μιχάλη Ιγνατίου.

Με τρεμάμενη φωνή, ο παρουσιαστής και διευθυντής Ειδήσεων του Mega, Μιχάλης Παυλίδης, μετέφερε στους τηλεθεατές τα δυσάρεστα νέα, ενώ στην οθόνη προβάλλονταν φωτογραφίες του εκλιπόντος, συνοδευόμενες από ένα συγκινητικό μήνυμα συμπαράστασης προς την οικογένειά του.

Ο Παυλίδης δεν έκρυψε τη δική του συναισθηματική φόρτιση, τονίζοντας πως ο Μιχάλης Ιγνατίου υπήρξε «ο πιο στενός του συνεργάτης», λόγια που μαρτυρούν το ανθρώπινο δέσιμο και τη σημαντική πορεία που είχαν μοιραστεί επί χρόνια στον χώρο της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης.

Δείτε το βίντεο: