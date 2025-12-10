Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανατροπή στο Εφετείο: Από «χάδι» 18 μηνών σε 3 χρόνια φυλάκιση για κατοχή κοκαΐνης

 10.12.2025 - 21:02
Ανατροπή στο Εφετείο: Από «χάδι» 18 μηνών σε 3 χρόνια φυλάκιση για κατοχή κοκαΐνης

Δεκτή έκανε το Εφετείο την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με την οποία ζητούσε, μεταξύ άλλων, αύξηση της ποινής που είχε επιβληθεί, από το πρωτόδικο δικαστήριο, σε κατηγορούμενο για παράνομη κατοχή κοκαΐνης συνολικού βάρους 52,73 γραμμαρίων, με σκοπό την προμήθεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, συνεπεία της έφεσης ήταν η ποινή φυλάκισης να ανατραπεί από 18 μήνες με αναστολή σε τρία χρόνια με αναστολή.

Η απόφαση εκδόθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2025 και είναι ομόφωνη.

Όπως αναφέρει η Νομική Υπηρεσία, τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν μετά από έρευνα της Αστυνομίας σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας προσέβαλε την επιβληθείσα πρωτόδικη απόφαση εδραζόμενος στην αναγκαιότητα επιβολής αποτρεπτικής ποινής κρίνοντας την παρούσα ως έκδηλα ανεπαρκή.

Θέση, επίσης, του Γενικού Εισαγγελέα ήταν ότι η αναστολή της επιβληθείσας ποινής φυλάκισης οδήγησε σε ουδετεροποίηση της αποτελεσματικότητας του νόμου και σε εξουδετέρωση του αποτρεπτικού της χαρακτήρα, δίδοντας λανθασμένα μηνύματα σε σχέση με τέτοιας φύσεως αδικήματα.

Το Εφετείο συμφώνησε με τον πρώτο λόγο έφεσης, κρίνοντας ότι η ποινή των 18 μηνών φυλάκισης θα πρέπει να αντικατασταθεί με ποινή φυλάκισης τριών χρόνων.

«Είναι προφανής η σοβαρότητα των αδικημάτων που αφορά η παρούσα έφεση και η αναγκαιότητα επιβολής αποτρεπτικών ποινών. Αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά έχουν επανειλημμένως χαρακτηριστεί ως κοινωνική μάστιγα, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη φυσική όσο και την κοινωνική ευημερία του κοινού. Η δε έξαρση, η οποία παρατηρείται σε τέτοιου είδους αδικήματα, καθιστά την αποτροπή κυρίαρχο στοιχείο στην ποινή που θα πρέπει να επιβάλλεται», αναφέρει στην απόφαση που εξέδωσε το Εφετείο.

Αναφορικά με τον δεύτερο λόγο έφεσης, το Εφετείο θεώρησε ως ορθή και επικύρωσε την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για περίοδο τριών χρόνων αποδεχόμενο, ως μετριαστικό παράγοντα, τις ιδιαίτερες περιστάσεις της προκείμενης περίπτωσης.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η Χρύσω Περγαντή, Δημόσιος Κατήγορος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

