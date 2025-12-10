Σάλος με την μεταμφίεση του Γενικού Ελεγκτή: Ποιος διέρρευσε τη φωτογραφία με την περούκα – Τρέχουν οι έρευνες της Αστυνομίας!
10.12.2025 - 21:46
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τη διαρροή φωτογραφιών που εμφανίζουν τον Γενικό Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, μεταμφιεσμένο με περούκα, γυαλιά και καπέλο κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικού ελέγχου σε λεωφορείο.
Οι εικόνες, που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οδήγησαν τον κ. Παπακωνσταντίνου σε επίσημη καταγγελία, με την Ελεγκτική Υπηρεσία να ζητά απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο διέρρευσε υλικό από τους εσωτερικούς της φακέλους. «Είναι υπό διερεύνηση από την Αστυνομία, δεν έχουν στην παρούσα φάση κάποιο αποτέλεσμα σε ότι έχει να κάνει με τη διαρροή της φωτογραφίας», δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας, Γιώτα Μιχαήλ.
Η υποδιεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος εστιάζει τη διερεύνηση σε λογαριασμούς που ανάρτησαν πρώτοι τη φωτογραφία, ενώ παράλληλα άλλο τμήμα της Αστυνομίας επιχειρεί να εντοπίσει το αρχικό σημείο διαρροής.
Το έργο χαρακτηρίζεται δύσκολο, αφού το συγκεκριμένο αρχείο ήταν προσβάσιμο σε όλους τους λειτουργούς της Υπηρεσίας. Όπως σημείωσε η κα. Μιχαήλ, «Φαίνεται ότι η διαρροή έγινε μέσα από την Υπηρεσία επειδή υπήρχε πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο, δεν έτυχε χειρισμού η φωτογραφία ως εμπιστευτικό έγγραφο ώστε να υπάρχουν οι σχετικές δικλίδες ασφαλείας».
Την ίδια ώρα, ο Γενικός Ελεγκτής εκφράζει την πεποίθηση ότι πίσω από την υπόθεση κρύβονται αλλότρια κίνητρα που στοχεύουν στη δυσφήμηση τόσο της υπηρεσίας όσο και του ίδιου, με την Ελεγκτική Υπηρεσία να αναμένει τα πορίσματα των αστυνομικών ερευνών.
