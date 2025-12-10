Κυπριακό: Νέα δεδομένα με Έρχιουρμαν - Γιατί θεωρείται απίθανη η πενταμερής πριν το τέλος του χρόνου

Παρά το πιο θετικό κλίμα, εκτιμήσεις που μεταδόθηκαν από το Δελτίο Ειδήσεων του Alpha αναφέρουν ότι η σύγκληση άτυπης διάσκεψης από τον ΟΗΕ εντός του έτους θεωρείται απίθανη, ενώ οι διαπραγματευτές κατέγραψαν περιορισμένη πρόοδο, με σημαντικά ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά ενόψει της κρίσιμης συνάντησης των δύο ηγετών με την ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Ολγκίν.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ολγκίν αναμένεται να επιδιώξει τη διατήρηση του θετικού κλίματος ώστε να καταστεί εφικτή η πενταμερής στις αρχές του 2026, την ώρα που τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης παραμένουν στο επίκεντρο χωρίς να αναμένονται άμεσες ανακοινώσεις, λόγω των περιορισμών που θέτει ο τουρκικός στρατός. Πριν από τις αυριανές εξελίξεις, ο Πρόεδρος θα συναντήσει τον απεσταλμένο της ΕΕ Γιοχάνες Χαν, ένδειξη του αυξημένου ενδιαφέροντος των Βρυξελλών για την προσπάθεια επανέναρξης της διαδικασίας.

