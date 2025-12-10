Ecommbx
Θλίψη στον Κυπριακό τηλεοπτικό χώρο: Έφυγε από την ζωή ο Μιχάλης Ιγνατίου - Σκηνοθέτης πετυχημένων παραγωγών - «Στο καλό φίλε μας»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στον Κυπριακό τηλεοπτικό χώρο: Έφυγε από την ζωή ο Μιχάλης Ιγνατίου - Σκηνοθέτης πετυχημένων παραγωγών - «Στο καλό φίλε μας»

 10.12.2025 - 19:53
Θλίψη στον Κυπριακό τηλεοπτικό χώρο: Έφυγε από την ζωή ο Μιχάλης Ιγνατίου - Σκηνοθέτης πετυχημένων παραγωγών - «Στο καλό φίλε μας»

Σε θλίψη βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός και τηλεοπτικός κόσμος της Κύπρου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης Μιχάλης Ιγνατίου.

Ο αγαπημένος δημιουργός έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, καθώς τους τελευταίους μήνες η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί σημαντικά.

Για χρόνια υπήρξε βασικό στέλεχος του τηλεοπτικού σταθμού Omega, όπου υπέγραψε ορισμένες από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες παραγωγές του καναλιού, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο τηλεοπτικό αποτύπωμα και ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην κυπριακή τηλεόραση.

Φίλοι και συνάδελφοι έσπευσαν μέσα από τα social media να τον αποχαιρετήσουν, ανάμεσα τους και ο πρώην οικονομικός συντάκτης και δημοσιογράφος Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Στην ανάρτηση του έγραψε: 

«Στο καλο Φιλε μας. "Σκηνοθετα των μεγαλυτερων μας επιτυχιων"!
Καλο ταξιδι στο φως.Μακαρι ο Θεος να αναπαυσει την τοσο ομορφη και διαμαντενια σου ψυχη, αφου αποφασισε μεσα στην μεγαλοθυμια του να την παρει τοσο γρηγορα απο κοντα μας!
Δεν θα σε ξεχασουμε ποτε, Φιλε! Και πως μπορουμε αλλωστε; Αφου εσυ ησουν η ψυχη της παρεας! Καθε που η παρεα θα πινει τον καφε μας, θα εισαι μαζι μας οπως παντα, με την απεραντη σου αγαπη και με το αστειρευτο χιουμορ σου! Θα παμε ΜΑΖΙ και στην αγαπημενη σου ταβερνα, Φιλε, και θα πουμε ξανα τα "δικα" μας και θα σου απανταμε σε καθε επιμονη ερωτηση σου οπως παντα .Παντα θα σε αγαπαμε και θα σε μνημονευουμε Μιχάλη Ιγνατίου μας!
Φιλε, μας την "εκανες" νωρις κι αυτη η "απουσια" θα ειναι δυσκολη για ολους μας»

 
 
 

Ολγκίν σε εγρήγορση: Κρίσιμη προεργασία Μενελάου–Ντανά πριν την συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

Ολγκίν σε εγρήγορση: Κρίσιμη προεργασία Μενελάου–Ντανά πριν την συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

Σε γενική ανασκόπηση και προεργασία των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την συνάντηση των δύο ηγετών, προέβησαν την Τετάρτη ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου και ο εκπρόσωπος του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, σε συνάντησή τους την Τετάρτη με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

