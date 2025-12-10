Πέθανε ο Γιώργος Στυλιανού: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Η παράκληση για την κηδεία

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Κοινοτικό Συμβούλιο Γερακιών το οποίο εξέφρασε την βαθιά θλίψη των μελών του για θάνατο του αγαπητού συγχωριανού τους.

Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν φίλοι, συγγενείς και συγχωριανοί, την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Γερακιές.

Παράκληση του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίο είναι όπως, αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές για την κάλυψη του σημαντικού κόστους μεταφοράς της σορού του από την Αμερική στην Κύπρο.