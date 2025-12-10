Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Ελλάδα: Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες του 20χρονου θείου και του συντρόφου του που ασελγούσαν στα ανήλικα ανίψια του

 10.12.2025 - 15:51
Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες του 20χρονου θείου και του 40χρονου εραστή του που ασελγούσαν στα ανήλικα ανίψια του πρώτου ηλικίας 2 και 4 ετών.

Πρόκειται για τους MICLEA (επ.) Markos-Kimonas (ον.) του Remus Vasile και της Gabriela, γεννηθέντα 4-8-2005 στην Ρουμανία και τον HOXHA (επ.) Edmond (ον.) του Selman και της Hanko, γεννηθέντα 25-5-1985 στην Αλβανία.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, οποίος δε συμπλήρωσε τα 12 έτη, απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, ο οποίος δε συμπλήρωσε τα 12 έτη, γενετήσιες πράξεις ενώπιον ανηλίκου, μικρότερου των 14 ετών από κοινού και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος -2- αλλοδαπών, 20χρονου και 40χρονου, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 21 και 24 Νοεμβρίου 2025 αντίστοιχα, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για: α) γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, οποίος δε συμπλήρωσε τα 12 έτη, β) απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, ο οποίος δε συμπλήρωσε τα 12 έτη, γ) γενετήσιες πράξεις ενώπιον ανηλίκου, μικρότερου των 14 ετών από κοινού και δ) κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Ειδικότερα, ο 20χρονος κατηγορούμενος εκμεταλλευόμενος τη συγγενική σχέση που διατηρούσε με τη μητέρα των ανηλίκων θυμάτων και την εμπιστοσύνη τον γονέων στο πρόσωπό του, αφού εξασφάλισε την παραμονή των παιδιών στην οικία του, κάλεσε τον 40χρονο στην οικία του και προέβησαν από κοινού στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις.

Στην κατοχή τους βρέθηκε σημαντικός όγκος αρχείων (βίντεο και φωτογραφιών) που περιλαμβάνει σκληρό υλικό πορνογραφίας ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Πρόκειται για τους συλληφθέντες:

MICLEA (επ.) Markos-Kimonas (ον.) του Remus Vasile και της Gabriela, γεννηθέντα 4-8-2005 στην Ρουμανία και

HOXHA (επ.) Edmond (ον.) του Selman και της Hanko, γεννηθέντα 25-5-1985 στην Αλβανία.

Επειδή οι παραπάνω αξιόποινες πράξεις προσβάλλουν τα έννομα αγαθά της αγνότητας της παιδικής ηλικίας και της γενετήσιας ελευθερίας σε συνδυασμό με την κατοχή πλήθους αρχείων με υλικό παιδικής πορνογραφίας, η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που είναι πιθανό να έχουν τελέσει οι ως άνω κατηγορούμενοι σε βάρος και άλλων θυμάτων και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
 

