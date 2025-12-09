Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΠοια συναισθήματα επιδεινώνουν τον χρόνιο πόνο – Το προφίλ όσων ταλαιπωρούνται περισσότερο σύμφωνα με την επιστήμη
ΥΓΕΙΑ

Ποια συναισθήματα επιδεινώνουν τον χρόνιο πόνο – Το προφίλ όσων ταλαιπωρούνται περισσότερο σύμφωνα με την επιστήμη

 09.12.2025 - 15:51
Ποια συναισθήματα επιδεινώνουν τον χρόνιο πόνο – Το προφίλ όσων ταλαιπωρούνται περισσότερο σύμφωνα με την επιστήμη

Οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και χρόνια ότι το στρες επηρεάζει τον πόνο. Νέα επιστημονικά δεδομένα, όμως, δείχνουν ότι ο θυμός και το αίσθημα αδικίας μπορεί να αποτελούν ακόμη πιο ισχυρούς παράγοντες στη διάρκεια και στην ένταση του χρόνιου πόνου.

Μια μεγάλη διεθνής μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Pain, συμπεριέλαβε περισσότερους από 700 ασθενείς. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι δεν βιώνουν όλοι τον θυμό με τον ίδιο τρόπο. Οι ερευνητές εντόπισαν τέσσερα διαφορετικά «προφίλ θυμού», τα οποία περιγράφουν το πώς οι άνθρωποι νιώθουν, εκφράζουν και διαχειρίζονται αυτό το συναίσθημα, αλλά και το πόσο έντονα αισθάνονται ότι αδικούνται από την κατάστασή τους.

Η μελέτη και τα 4 προφίλ θυμού

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Stanford, το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ εξέτασαν περισσότερους από 700 ενήλικες που αναζητούσαν θεραπεία για χρόνιο πόνο διαφόρων αιτιών.

Χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που ονομάζεται ανάλυση λανθανόντων προφίλ (latent profile analysis), εντόπισαν τέσσερα διαφορετικά «προφίλ θυμού». Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:

  • Τα άτομα με υψηλά επίπεδα θυμού σε συνδυασμό με έντονο αίσθημα αδικίας παρουσίαζαν τη χειρότερη εικόνα πόνου.
  • Ανέφεραν μεγαλύτερη ένταση πόνου, εκτεταμένες ενοχλήσεις στο σώμα, αλλά και σοβαρότερη λειτουργική αναπηρία και συναισθηματική επιβάρυνση.
  • Όσοι κατάφερναν να διαχειρίζονται καλύτερα τον θυμό τους και δεν εγκλωβίζονταν στην πικρία, είχαν σημαντικά καλύτερη πορεία με την πάροδο του χρόνου.

Τι λένε οι επιστήμονες

«Ο θυμός δεν είναι από τη φύση του κακός», εξηγεί ο Δρ. Gadi Gilam, επικεφαλής της μελέτης και διευθυντής του εργαστηρίου Μεταφραστικής Κοινωνικής, Γνωστικής και Συναισθηματικής Νευροεπιστήμης (tSCAN) στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής και Οδοντιατρικής Έρευνας του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ.

«Είναι ένα φυσιολογικό ανθρώπινο συναίσθημα, που όταν ρυθμίζεται σωστά μπορεί να συμβάλει στη συναισθηματική ισορροπία και στις ανθρώπινες σχέσεις. Όταν όμως συνδυάζεται με αίσθημα αδικίας, μπορεί να παγιδεύσει το άτομο σε έναν φαύλο κύκλο ψυχικής και σωματικής οδύνης, ενισχύοντας τον χρόνιο πόνο», σημειώνει.

Πρώιμοι δείκτες κινδύνου

Οι ερευνητές παρακολούθησαν στη συνέχεια 242 συμμετέχοντες για περίπου πέντε μήνες και διαπίστωσαν ότι τα προφίλ θυμού μπορούσαν να προβλέψουν την πορεία του πόνου, ακόμη και όταν συνυπολογίστηκαν το άγχος και η κατάθλιψη.

Αυτό ανοίγει τον δρόμο για τη χρήση αυτών των συναισθηματικών μοτίβων ως πρώιμων «δεικτών κινδύνου», ώστε οι γιατροί να εντοπίζουν εγκαίρως ποιοι ασθενείς κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν μακροχρόνιο και σοβαρό χρόνιο πόνο.

Σύμφωνα με τον Δρ. Gilam, ο τρόπος με τον οποίο οι ασθενείς αντιλαμβάνονται τον πόνο τους είναι εξίσου σημαντικός με τα ίδια τα βιολογικά αίτια. «Ιδιαίτερα το αν ο πόνος βιώνεται ως άδικος παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή του», τονίζει.

Όπως επισημαίνει, η επιστήμη ακόμη δεν διαθέτει ξεκάθαρες απαντήσεις: «Δεν έχουμε πλήρη εικόνα της νευροβιολογίας του χρόνιου πόνου και δεν υπάρχει ένα απλό χάπι για τη θεραπεία του. Η ενσωμάτωση της αξιολόγησης του θυμού και του αισθήματος αδικίας στη θεραπεία μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τα αποτελέσματα».

Η μελέτη αναδεικνύει και τη σημασία θεραπειών που στοχεύουν στη συναισθηματική πλευρά του πόνου, όπως η Θεραπεία Συναισθηματικής Επίγνωσης και οι παρεμβάσεις βασισμένες στη συμπόνια, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου δεν αφορά μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή.

Συμπέρασμα

Τα ευρήματα της μελέτης στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ο χρόνιος πόνος δεν είναι μόνο σωματικός, αλλά και βαθιά συναισθηματικός. Ο θυμός και το αίσθημα αδικίας δεν λειτουργούν απλώς ως συνοδά συναισθήματα, αλλά μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την ένταση και τη διάρκεια της οδύνης. Η επιστήμη, πλέον, δείχνει πως η ουσιαστική αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου περνά μέσα από μια ολιστική προσέγγιση που φροντίζει όχι μόνο το σώμα, αλλά και τον άνθρωπο συνολικά.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων η Φούλλα Στυλιανού: Ήταν μόλις 64 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας
Νέα απάτη στο όνομα της Αστυνομίας - Πώς προσπαθούν να σας ξεγελάσουν και τι να προσέξετε
Οι 4 νέες κορεάτικες σειρές του Netflix που αξίζουν μία θέση στη watchlist σου
Επίσημα τέλος γι' αυτούς τους τηλεφωνικούς αριθμούς από αύριο - Γιατί θα τεθούν εκτός λειτουργίας και τι προνοεί νομοθεσία
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025
Παπαρίζου: Τα νεότερα για την υγεία της! Τι ήταν αυτό που προκάλεσε το λιποθυμικό επεισόδιο;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Αγέλη σκύλων «κόβει βόλτες» στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού

 09.12.2025 - 15:43
Επόμενο άρθρο

Χριστουγεννιάτικες ιδέες δώρων για όλους — χωρίς άγχος

 09.12.2025 - 15:56
ΠτΔ: «Χάσαμε 2,5 χρόνια με τον Τατάρ, ελπίζω η συνάντηση με τον Ερχιουρμάν να αγγίξει ένα ουσιαστικό θέμα»

ΠτΔ: «Χάσαμε 2,5 χρόνια με τον Τατάρ, ελπίζω η συνάντηση με τον Ερχιουρμάν να αγγίξει ένα ουσιαστικό θέμα»

Με στόχο τη δημιουργία δεδομένων για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, μεταβαίνει στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Χάσαμε 2,5 χρόνια με τον Τατάρ, ελπίζω η συνάντηση με τον Ερχιουρμάν να αγγίξει ένα ουσιαστικό θέμα»

ΠτΔ: «Χάσαμε 2,5 χρόνια με τον Τατάρ, ελπίζω η συνάντηση με τον Ερχιουρμάν να αγγίξει ένα ουσιαστικό θέμα»

  •  09.12.2025 - 13:38
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Κανείς δεν περίμενε θετικά σχόλια από την αντιπολίτευση – Η Κυβέρνηση έχει ξεκάθαρο ιδεοπολιτικό πλαίσιο»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Κανείς δεν περίμενε θετικά σχόλια από την αντιπολίτευση – Η Κυβέρνηση έχει ξεκάθαρο ιδεοπολιτικό πλαίσιο»

  •  09.12.2025 - 12:23
Χαμός με τον BYRON: Η επαρχία που πήρε τη σκυτάλη στις πλημμύρες – Νέοι δρόμοι-ποτάμια – Δείτε βίντεο

Χαμός με τον BYRON: Η επαρχία που πήρε τη σκυτάλη στις πλημμύρες – Νέοι δρόμοι-ποτάμια – Δείτε βίντεο

  •  09.12.2025 - 14:54
Κίνηση ανθρωπιάς: Στηρίζει 100 άπορες οικογένειες ο ΕΟΑ - Μαζί του και δύο εταιρείες

Κίνηση ανθρωπιάς: Στηρίζει 100 άπορες οικογένειες ο ΕΟΑ - Μαζί του και δύο εταιρείες

  •  09.12.2025 - 15:29
Αναβαθμίστηκε σε πορτοκαλί η προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

Αναβαθμίστηκε σε πορτοκαλί η προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

  •  09.12.2025 - 16:01
Video: Αγέλη σκύλων «κόβει βόλτες» στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού

Video: Αγέλη σκύλων «κόβει βόλτες» στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού

  •  09.12.2025 - 15:43
Ο Γενικός Ελεγκτής με περούκα και γυαλιά σε λεωφορείο – Δείτε την viral φωτογραφία – Πώς απαντά η Ελεγκτική Υπηρεσία

Ο Γενικός Ελεγκτής με περούκα και γυαλιά σε λεωφορείο – Δείτε την viral φωτογραφία – Πώς απαντά η Ελεγκτική Υπηρεσία

  •  09.12.2025 - 12:34
Σταφυλίδης: «Έφυγα από το σπίτι και έκλαιγα – Τον Πάμπλο Γκαρσία τον είχα συμπαίκτη, δεν μπορούσες να πεις κουβέντα...»

Σταφυλίδης: «Έφυγα από το σπίτι και έκλαιγα – Τον Πάμπλο Γκαρσία τον είχα συμπαίκτη, δεν μπορούσες να πεις κουβέντα...»

  •  09.12.2025 - 14:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα