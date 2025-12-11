Ecommbx
Με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι συνεχίζει ο «Byron»: Τι μας επιφυλάσσει για το Σαββατοκύριακο – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι συνεχίζει ο «Byron»: Τι μας επιφυλάσσει για το Σαββατοκύριακο – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

 11.12.2025 - 06:19
Με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι συνεχίζει ο «Byron»: Τι μας επιφυλάσσει για το Σαββατοκύριακο – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος αλλά τις απογευματινές ώρες θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και τα νότια. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, γενικά μέτριοι 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 και παροδικά μέχρι μέτριοι 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα το Σαββατοκύριακο, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.

Παρακολουθείστε ζωντανά την πορεία της κακοκαιρίας και τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο:

 

