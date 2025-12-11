Φθηνότερο φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης: Άρχισε η μεγάλη ζήτηση - Που κυμαίνονται οι τιμές

Μιλώντας στο ThemaOnline ο Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου Πρατηριούχων, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, τόνισε πώς «οι πολίτες άρχισαν σιγά σιγά να προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης, όπως γίνεται κάθε χρόνο τον μήνα Δεκέμβριο».

Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε, «η πτώση της θερμοκρασίας αλλά και ο ερχομός της εορταστικής περιόδου, έφεραν αύξηση της ζήτησης του πετρελαίου θέρμανσης».

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδούλου, «οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης κυμαίνονται στο €0,987 το λίτρο και γύρω στις €1.00 η κηροζίνη».

Φέτος οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι πιο φθηνές κατά 5 σεντ το λίτρο, σε σχέση με πέρσι, ενώ και τα καύσιμα κίνησης είναι πιο φτηνά και οι τιμές του είναι σταθερές.

Περισσότερη ανάγκη για θέρμανση, όπως τόνισε, «έχουν οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών, οι οποίοι άρχισαν να ανάβουν θερμάνσεις πολύ πιο νωρίτερα και τις σβήνουν πολύ πιο αργότερα» και σημείωσε πως, «ο κόσμος είχε ξεκινήσει 15-20 μέρες νωρίτερα να το προμηθεύεται».