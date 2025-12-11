Κυκλοφοριακό χάος: Που έχει κίνηση; Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Κυπριακό: Κρίσιμο τετ-τετ Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν ενώπιον της Ολγκίν - Στην Κύπρο και ο Γιοχάνες Χαν
Μια ημέρα με έντονο διπλωματικό φορτίο αναμένεται να είναι η σημερινή, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν συναντώνται στη νεκρή ζώνη, παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν. Η συνάντηση χαρακτηρίζεται ως κομβική για το μέλλον του Κυπριακού, καθώς θα διαφανεί αν υπάρχει το απαραίτητο πολιτικό έδαφος για να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική, που θα οδηγήσει σε άτυπη πενταμερή στις αρχές του 2026.