Κυκλοφοριακό χάος: Που έχει κίνηση; Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Η κίνηση στους δρόμους της Κύπρου γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτη, ειδικά στις ώρες αιχμής σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο ενώ διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, τις ώρες αιχμής και τον όγκο δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε κάθε αστικό κέντρο.