ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κυκλοφοριακό χάος: Που έχει κίνηση; Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

 11.12.2025 - 06:34
Κυκλοφοριακό χάος: Που έχει κίνηση; Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Η κίνηση στους δρόμους της Κύπρου γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτη, ειδικά στις ώρες αιχμής σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο ενώ διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, τις ώρες αιχμής και τον όγκο δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε κάθε αστικό κέντρο.

Για να αποφύγετε την ταλαιπωρία και να γνωρίζετε τι σας περιμένει πριν καν μπείτε στο αυτοκίνητο, συγκεντρώσαμε για εσάς διαδραστικούς χάρτες που αποτυπώνουν την κίνηση σε πραγματικό χρόνο.

Δείτε τώρα live την κυκλοφορία μέσα από τους διαδραστικούς χάρτες του Waze:

Λευκωσία

 

Λεμεσός

 

Λάρνακα

 

Πάφος

 

Αμμόχωστος

Σοκάρουν τα στοιχεία: Η αόρατη κρίση της Κύπρου - 1 στα 7 παιδιά στο νησί στερείται βασικά αγαθά

 11.12.2025 - 06:30
Η Ουκρανία απαντά στην πρόταση ειρήνης των ΗΠΑ: Στο τραπέζι αποστρατικοποιημένη ζώνη και εκλογές

 11.12.2025 - 06:42
Κυπριακό: Κρίσιμο τετ-τετ Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν ενώπιον της Ολγκίν - Στην Κύπρο και ο Γιοχάνες Χαν

Κυπριακό: Κρίσιμο τετ-τετ Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν ενώπιον της Ολγκίν - Στην Κύπρο και ο Γιοχάνες Χαν

Μια ημέρα με έντονο διπλωματικό φορτίο αναμένεται να είναι η σημερινή, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν συναντώνται στη νεκρή ζώνη, παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν. Η συνάντηση χαρακτηρίζεται ως κομβική για το μέλλον του Κυπριακού, καθώς θα διαφανεί αν υπάρχει το απαραίτητο πολιτικό έδαφος για να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική, που θα οδηγήσει σε άτυπη πενταμερή στις αρχές του 2026.

