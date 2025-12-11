Σοκάρουν τα στοιχεία: Η αόρατη κρίση της Κύπρου - 1 στα 7 παιδιά στο νησί στερείται βασικά αγαθά

Η παιδική φτώχεια και στέρηση βασικών αγαθών παραμένει μια σκληρή πραγματικότητα στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (CYSTAT) για το 2024, το 14,6% των παιδιών κάτω των 16 ετών στερείται βασικά αγαθά ή υπηρεσίες λόγω οικονομικής αδυναμίας των νοικοκυριών τους, ποσοστό ψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (13,6%).

Τα στοιχεία αναδεικνύουν ένα ανησυχητικό κοινωνικό φαινόμενο, καθώς εκατοντάδες παιδιά μεγαλώνουν σε συνθήκες στέρησης όχι μόνο υλικών αγαθών, αλλά και βασικών εμπειριών που διαμορφώνουν την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.

Τα παιδιά που ζουν «με στερήσεις»

Σύμφωνα με την έρευνα, τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα αυξημένα για παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας:

57,7% των παιδιών αυτών δεν μπορούν να πάνε διακοπές έστω για μία εβδομάδα μακριά από το σπίτι,

27,2% στερούνται παιχνίδια αναψυχής σε εξωτερικό χώρο ,

17,2% δεν έχουν τη δυνατότητα να προσκαλέσουν φίλους στο σπίτι για φαγητό ή παιχνίδι,

15,8% δεν διαθέτουν κατάλληλο χώρο για σχολική μελέτη ,

15,2% δεν έχουν επαρκή βιβλία στο σπίτι ,

ενώ 36,1% δεν συμμετέχουν τακτικά σε δραστηριότητες αναψυχής (όπως αθλητισμό ή χορό) λόγω κόστους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και εκτός κινδύνου φτώχειας, ένα μικρό αλλά υπαρκτό ποσοστό παιδιών συνεχίζει να στερείται τέτοια βασικά αγαθά, στοιχείο που δείχνει τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Όχι μόνο φτώχεια, αλλά και κοινωνικός αποκλεισμός

Η «υλική στέρηση» δεν αφορά μόνο την έλλειψη χρημάτων. Περιλαμβάνει την αδυναμία συμμετοχής των παιδιών στην κοινωνική και εκπαιδευτική ζωή:

Από τη συμμετοχή σε σχολικές εκδρομές και πάρτι γενεθλίων, μέχρι την πρόσβαση σε κατάλληλα ρούχα ή χώρο για μελέτη, τα παιδιά που ζουν σε οικονομικά ασθενή νοικοκυριά κινδυνεύουν να βιώσουν κοινωνική απομόνωση και ανισότητα ευκαιριών.

Κύπρος πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ

Με δείκτη 14,6%, η Κύπρος βρίσκεται ψηλότερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (13,6%), καταλαμβάνοντας τη 13η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ.

Στην κορυφή της λίστας με τα υψηλότερα ποσοστά βρίσκονται Βουλγαρία (33,6%), Ρουμανία (28%) και Ελλάδα (23%), ενώ στις χαμηλότερες θέσεις συναντώνται Σουηδία (2,7%), Δανία (3,1%) και Φινλανδία (4,2%).

Η υλική στέρηση των παιδιών αποτελεί έναν από τους πιο καθαρούς δείκτες κοινωνικής ανισότητας, επισημαίνει η CYSTAT. Κάθε ποσοστό αντιστοιχεί σε πραγματικά παιδιά που στερούνται όχι μόνο υλικά αγαθά, αλλά και ευκαιρίες ανάπτυξης, κοινωνικοποίησης και παιδικής χαράς.