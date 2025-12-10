Ωρολογιακή βόμβα οι Κεντρικές Φυλακές: Δεσμοφύλακες προειδοποιούν για επερχόμενη τραγωδία

Σε σημερινή ανακοίνωσή τους, οι δεσμοφύλακες περιγράφουν μια πραγματικότητα που, όπως υποστηρίζουν, έχει ξεφύγει από κάθε πλαίσιο διαχείρισης, σημειώνοντας ότι η κατάσταση στις Κεντρικές Φυλακές «έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής και ανοχής».

«Δεν μιλάμε πια για προβλήματα, αλλά για μια εκρηκτική κρίση ασφάλειας που απειλεί ανθρώπινες ζωές, δεσμοφυλάκων και κρατουμένων. Ως Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, οφείλουμε να πούμε το αυτονόητο. Η Πολιτεία δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να σιωπά», αναφέρουν.

Σύμφωνα με τη συντεχνία, οι φυλακές λειτουργούν υπό καθεστώς ανεξέλεγκτου υπερπληθυσμού και σε εγκαταστάσεις «δεκαετιών φθοράς», ενώ σημειώνουν πως το προσωπικό καλείται να εκτελέσει καθήκοντα σε περιβάλλον που δεν πληροί ούτε τα στοιχειώδη επίπεδα ασφάλειας.

«Οι συνεχείς συμπλοκές, οι φόνοι και οι εγκληματικές υποθέσεις που σχεδιάζονται μέσα από τις φυλακές αποτελούν ντροπή για ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου», υπογραμμίζουν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις αρμοδιότητες του προσωπικού, με το Συμβούλιο να ξεκαθαρίζει ότι οι δεσμοφύλακες «δεν είναι αστυνομικοί».

«Ο ρόλος μας δεν είναι η διεξαγωγή κατασταλτικών επιχειρήσεων. Όταν το προσωπικό εξαναγκάζεται να εκτελεί καθήκοντα διωκτικού χαρακτήρα, να συμμετέχει σε έρευνες και κατασχέσεις απαγορευμένων ουσιών ή αντικειμένων, καθίσταται άμεσος στόχος εγκληματικών στοιχείων. Κινδυνεύουμε εμείς, κινδυνεύουν οι οικογένειές μας, κινδυνεύει η κοινωνική ισορροπία», σημειώνουν.

Η συντεχνία προειδοποιεί ότι αυτές οι πρακτικές πλήττουν ευθέως την ουσία του σωφρονιστικού συστήματος και προσθέτει ότι «πέραν του ότι παραβιάζουν τον σωφρονιστικό ρόλο, διαλύουν την ελάχιστη εμπιστοσύνη που απαιτείται για την προώθηση προγραμμάτων επανένταξης».

Αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις ελέγχου πρέπει να διεξάγονται «αποκλειστικά από την Αστυνομία ή από εξειδικευμένο, ανεξάρτητο σώμα ασφαλείας εντός των φυλακών».

«Την ίδια ώρα, η συνύπαρξη υποδίκων και καταδίκων, μικροπαραβατών και βαρυποινιτών, σε κοινές πτέρυγες, είναι μια ωρολογιακή βόμβα. Παράγει βία, οργανωμένο έγκλημα και πλήρη απώλεια ελέγχου. Οι δεσμοφύλακες, αποδεκατισμένοι αριθμητικά, δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια ούτε των κρατουμένων ούτε τη δική μας», συμπληρώνει η συντεχνία, η οποία προσθέτει πως «αυτή η κατάσταση δεν διορθώνεται με μπαλώματα ή μικροεπεμβάσεις».

Συνεχίζει λέγοντας ότι το παλιό σωφρονιστικό συγκρότημα έχει εξαντλήσει τον κύκλο ζωής του και ότι «η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η ανέγερση νέου σωφρονιστικού ιδρύματος, μακριά από κατοικημένες περιοχές και εκτός Νεκρής Ζώνης, ενός ιδρύματος που θα πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, διαβίωσης και εργασίας».

Καλεί την Κυβέρνηση και όλους τους αρμόδιους θεσμούς να δράσουν τώρα, σημειώνοντας ότι «καμία νέα τραγωδία δεν πρέπει να μας βρει απροετοίμαστους ή αδιάφορους».

«Η ανεκτικότητα εξαντλήθηκε. Δεν προειδοποιούμε. Προειδοποιήσαμε ήδη πολλές φορές. Τώρα κρούουμε καμπανάκι κινδύνου για να μη θρηνήσουμε θύματα εν ώρα καθήκοντος», καταλήγουν οι δεσμοφύλακες.