Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΟ ΥΠΟΙΚ προεδρεύει την Πέμπτη στο Eurogroup ενόψει εκλογής νέου Προέδρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΥΠΟΙΚ προεδρεύει την Πέμπτη στο Eurogroup ενόψει εκλογής νέου Προέδρου

 11.12.2025 - 00:02
Ο ΥΠΟΙΚ προεδρεύει την Πέμπτη στο Eurogroup ενόψει εκλογής νέου Προέδρου

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει απόψε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ο οποίος την Πέμπτη θα προεδρεύσει της συνεδρίας του Eurogroup όπου θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου.

Την Παρασκευή θα συμμετάσχει στις εργασίες του ECOFIN με επίκεντρο τη Στρατηγική για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και τις συζητήσεις για το ψηφιακό ευρώ..

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου ο Υπουργός θα προεδρεύσει της συνεδρίας  της Ευρωομάδας, κατά την οποία θα διεξαχθούν εκλογές για ανάδειξη του νέου Προέδρου του Σώματος. Υποψήφιοι είναι ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών  Κυριάκος Πιερακάκης και ο Βέλγος Υπουργός Προϋπολογισμού Vincent Van Peteghem.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν, επίσης, απόψεις με εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις οικονομικές προκλήσεις και πολιτικές της ζώνης του ευρώ. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει συζήτηση για τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρωζώνης, στη βάση γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των σχεδίων προϋπολογισμού των κρατών μελών για το 2026.  

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου ο Υπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου ECOFIN, οι οποίες θα αρχίσουν  με ανταλλαγή απόψεων επί των νομοθετικών προτάσεων που εξέδωσε πρόσφατα η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της  Στρατηγικής για τη δημιουργία  της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Αρχικά θα παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση μέτρων όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών υποδομών και της εποπτείας των κεφαλαιαγορών εντός της Ένωσης, ενώ ακολούθως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις συστάσεις της προς τα Κράτη μέλη για την αναθεώρηση των συμπληρωματικών συντάξεων με στόχο την βελτίωση των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων των πολιτών της ΕΕ για την τόνωση των κεφαλαιαγορών και τη στήριξη της οικονομίας της ΕΕ. Στη συνέχεια οι Υπουργοί θα ενημερωθούν από την Προεδρία για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ.

Η Προεδρία αναμένεται, επίσης, να ενημερώσει το σώμα για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη μεταρρύθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, ενώ στη συνέχεια οι Υπουργοί θα εξετάσουν τις προσωρινές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν μέχρι το τέλος του 2027 για κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς για εισαγόμενα προϊόντα αξίας κάτω των €150, στη βάση πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε σχέση με το στόχο της απλοποίησης διαδικασιών και νομοθετικών ρυθμίσεων, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για τις οικονομικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών νομοθεσιών, στις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα, στη βάση εγγράφου προβληματισμού που ετοίμασε η Δανική Προεδρία. Επιπλέον, οι Υπουργοί θα εγκρίνουν Συμπεράσματα Συμβουλίου σε σχέση με την απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.  

Περαιτέρω, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026 για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών εντός της ΕΕ, οι Υπουργοί θα συζητήσουν την Έκθεση Μηχανισμού Επαγρύπνησης και τη Σύσταση πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ. Στη συνέχεια, θα εγκριθούν τροποποιήσεις στα εθνικά σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, Λετονίας, Αυστρίας, Ελλάδας, Τσεχίας, Σλοβενίας, Μάλτας, Γαλλίας, Πολωνίας και Πορτογαλίας. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2024.

Την Πέμπτη το βράδυ, ο Υπουργός Οικονομικών θα παρακαθίσει σε δείπνο εργασίας που οργανώνει η Δανική Προεδρία, με θέμα την συνέχιση παροχής χρηματοδοτικής στήριξης προς την Ουκρανία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: «Δείχνει» τα δόντια ο «BYRON» – Πλημμύρισαν υπόγεια και βάρκες, αποκόπηκαν δέντρα
VIDEO: Μαγικά πλάνα στον ουρανό της Λάρνακας - Διπλό ουράνιο τόξο έκανε την εμφάνιση του
Αυτό ήταν το κορυφαίο σε πωλήσεις smartphone για το τρίτο τρίμηνο του 2026 - Δείτε τη δεκάδα
Κλείδωσε η συμφωνία για το «ελληνικό Netflix» - Τι προνοεί
Συνταξιούχος στη Λευκωσία κατήγγειλε ότι φύλαγε 130 χιλιάδες ευρώ στο σπίτι του και έκαναν... φτερά
Θρήνος για τον θάνατο της 66χρονης Ευτυχίας - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κόμπος σε συνάντησή του με Μπράζε: Οι διμερείς σχέσεις Κύπρου-Λετονίας «παραμένουν ισχυρές»

 10.12.2025 - 23:52
Κυπριακό: Νέα δεδομένα με Έρχιουρμαν - Γιατί θεωρείται απίθανη η πενταμερής πριν το τέλος του χρόνου

Κυπριακό: Νέα δεδομένα με Έρχιουρμαν - Γιατί θεωρείται απίθανη η πενταμερής πριν το τέλος του χρόνου

Η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, όπως επανέλαβε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, την ώρα που η ανάδειξη του Τουφάν Έρχιουρμαν στην τ/κ ηγεσία δημιουργεί μια νέα πολιτική δυναμική.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Νέα δεδομένα με Έρχιουρμαν - Γιατί θεωρείται απίθανη η πενταμερής πριν το τέλος του χρόνου

Κυπριακό: Νέα δεδομένα με Έρχιουρμαν - Γιατί θεωρείται απίθανη η πενταμερής πριν το τέλος του χρόνου

  •  10.12.2025 - 21:20
Σάλος με την μεταμφίεση του Γενικού Ελεγκτή: Ποιος διέρρευσε τη φωτογραφία με την περούκα – Τρέχουν οι έρευνες της Αστυνομίας!

Σάλος με την μεταμφίεση του Γενικού Ελεγκτή: Ποιος διέρρευσε τη φωτογραφία με την περούκα – Τρέχουν οι έρευνες της Αστυνομίας!

  •  10.12.2025 - 21:46
Καμπανάκι CPT για τις κυπριακές φυλακές – Άμεση επίσκεψη Φυτιρή για αξιολόγηση της κατάστασης

Καμπανάκι CPT για τις κυπριακές φυλακές – Άμεση επίσκεψη Φυτιρή για αξιολόγηση της κατάστασης

  •  10.12.2025 - 22:26
Σφοδρή σύγκρουση για την αξιολόγηση: Καταγγελίες για πιέσεις, προειδοποιήσεις για χάος στα σχολεία – Όλα θα κριθούν στην Ολομέλεια στις 22 Δεκεμβρίου

Σφοδρή σύγκρουση για την αξιολόγηση: Καταγγελίες για πιέσεις, προειδοποιήσεις για χάος στα σχολεία – Όλα θα κριθούν στην Ολομέλεια στις 22 Δεκεμβρίου

  •  10.12.2025 - 19:15
Κυπριακή εταιρεία έχασε πάνω από 100 χιλίαδες ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά – Διαδικτυακοί απατεώνες «άρπαξαν» τις πληρωμές αλλάζοντας… ένα email!

Κυπριακή εταιρεία έχασε πάνω από 100 χιλίαδες ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά – Διαδικτυακοί απατεώνες «άρπαξαν» τις πληρωμές αλλάζοντας… ένα email!

  •  10.12.2025 - 18:05
Αίσιο τέλος στο θαλάσσιο θρίλερ:Αγνοούνταν για μέρες – Πώς σώθηκαν οι 4 επιβάτες του ιστιοφόρου που χάθηκε στο πέλαγος

Αίσιο τέλος στο θαλάσσιο θρίλερ:Αγνοούνταν για μέρες – Πώς σώθηκαν οι 4 επιβάτες του ιστιοφόρου που χάθηκε στο πέλαγος

  •  10.12.2025 - 18:34
Δεν άντεξε η Πάφος, αλλά έχασε μια μάχη, όχι την πρόκριση!

Δεν άντεξε η Πάφος, αλλά έχασε μια μάχη, όχι την πρόκριση!

  •  10.12.2025 - 22:01
Video: Έτσι αποχαιρέτησε το Omega τον Μιχάλη Ιγνατίου – Λύγισε on air ο παρουσιαστής στο Δελτίο Ειδήσεων ανακοινώνοντας τον θάνατό του

Video: Έτσι αποχαιρέτησε το Omega τον Μιχάλη Ιγνατίου – Λύγισε on air ο παρουσιαστής στο Δελτίο Ειδήσεων ανακοινώνοντας τον θάνατό του

  •  10.12.2025 - 20:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα