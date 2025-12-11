Οδηγοί προσοχή: Τροχαίο ατύχημα στην επαρχία Λάρνακας - Δείτε σε ποια περιοχή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 11 Δεκεμβρίου, στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη έξω από την Intergaz στον δρόμο της Ορόκλινης και φαίνεται να εμπλέκονται αλλοδαποί.

Στο σημείο προκλήθηκε πυκνή τροχαία κίνηση.