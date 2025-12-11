Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Άγρια καταδίωξη τα ξημερώματα - Οδηγούσε με στερημένη άδεια, βρήκαν μαχαίρια, ρόπαλα και κλοπιμαία στο όχημά του

 11.12.2025 - 08:37
Άγρια καταδίωξη τα ξημερώματα - Οδηγούσε με στερημένη άδεια, βρήκαν μαχαίρια, ρόπαλα και κλοπιμαία στο όχημά του

Γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα σήμερα, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα σε περιοχή του χωριού Τσιακκιλερό στη Λάρνακα.  

Αφού έγινε σήμα στον οδηγό του οχήματος με τη χρήση φάρων και σειρήνας για να σταματήσει, αυτός ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας αλόγιστα και επικίνδυνα, προβαίνοντας σε διάφορες τροχαίες παραβάσεις.

Τα μέλη της Αστυνομίας ακολούθησαν το ύποπτο όχημα το οποίο ανακόπηκε τελικά σε περιοχή στα Λειβάδια.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οδηγός ήταν 25χρονος με συνοδηγό 25χρονη. Τόσο οι επιβαίνοντες του αυτοκινήτου όσο και το αυτοκίνητο, μεταφέρθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίπου για περαιτέρω εξετάσεις.

Εκεί, διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος οδηγούσε το όχημα με στερημένη άδεια οδήγησης και χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας.

Ακολούθησε έρευνα εντός του αυτοκινήτου όπου εντοπίστηκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία ενώ στην κατοχή του 25χρονου εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια.

Στην κατοχή της 25χρονης εντοπίστηκαν μία θήκη γυαλιών η οποία περιείχε μικρή ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας, ένα πτυσσόμενο ρόπαλο, έξι ζεύγη γυαλιών ηλίου επώνυμων μαρκών καθώς και ένα ρολόι χειρός. Για τα πιο πάνω αντικείμενα, η 25χρονη δεν ήταν σε θέση να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις όσο αφορά την προέλευση και κατοχή τους.

Τα πιο πάνω πρόσωπα συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα ενώ σήμερα το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για την διαδικασία προσωποκράτησης τους.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίπου συνεχίζει τις εξετάσεις.

VIDEO - Μητέρα Βαγγέλη: «Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για δολοφονία - Εμπλέκεται είτε αστυνομικός είτε στρατιωτικός»

 11.12.2025 - 08:33
Κυπριακό: Κρίσιμο τετ-τετ Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν ενώπιον της Ολγκίν - Στην Κύπρο και ο Γιοχάνες Χαν

Κυπριακό: Κρίσιμο τετ-τετ Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν ενώπιον της Ολγκίν - Στην Κύπρο και ο Γιοχάνες Χαν

Μια ημέρα με έντονο διπλωματικό φορτίο αναμένεται να είναι η σημερινή, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν συναντώνται στη νεκρή ζώνη, παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν. Η συνάντηση χαρακτηρίζεται ως κομβική για το μέλλον του Κυπριακού, καθώς θα διαφανεί αν υπάρχει το απαραίτητο πολιτικό έδαφος για να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική, που θα οδηγήσει σε άτυπη πενταμερή στις αρχές του 2026.

