Άγρια καταδίωξη τα ξημερώματα - Οδηγούσε με στερημένη άδεια, βρήκαν μαχαίρια, ρόπαλα και κλοπιμαία στο όχημά του

Αφού έγινε σήμα στον οδηγό του οχήματος με τη χρήση φάρων και σειρήνας για να σταματήσει, αυτός ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας αλόγιστα και επικίνδυνα, προβαίνοντας σε διάφορες τροχαίες παραβάσεις.

Τα μέλη της Αστυνομίας ακολούθησαν το ύποπτο όχημα το οποίο ανακόπηκε τελικά σε περιοχή στα Λειβάδια.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οδηγός ήταν 25χρονος με συνοδηγό 25χρονη. Τόσο οι επιβαίνοντες του αυτοκινήτου όσο και το αυτοκίνητο, μεταφέρθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίπου για περαιτέρω εξετάσεις.

Εκεί, διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος οδηγούσε το όχημα με στερημένη άδεια οδήγησης και χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας.

Ακολούθησε έρευνα εντός του αυτοκινήτου όπου εντοπίστηκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία ενώ στην κατοχή του 25χρονου εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια.

Στην κατοχή της 25χρονης εντοπίστηκαν μία θήκη γυαλιών η οποία περιείχε μικρή ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας, ένα πτυσσόμενο ρόπαλο, έξι ζεύγη γυαλιών ηλίου επώνυμων μαρκών καθώς και ένα ρολόι χειρός. Για τα πιο πάνω αντικείμενα, η 25χρονη δεν ήταν σε θέση να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις όσο αφορά την προέλευση και κατοχή τους.

Τα πιο πάνω πρόσωπα συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα ενώ σήμερα το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για την διαδικασία προσωποκράτησης τους.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίπου συνεχίζει τις εξετάσεις.