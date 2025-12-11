VIDEO - Μητέρα Βαγγέλη: «Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για δολοφονία - Εμπλέκεται είτε αστυνομικός είτε στρατιωτικός»

«Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για δολοφονία», ανέφερε η μητέρ α του Βα γγέλη Φρ α γκούλη, η οποία ζητά επίμονα η υπόθεση να οδηγηθεί σε ποινικό δικαστήριο.

Μιώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», η κα. Φραγκούλη δήλωσε ότι η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί από τους ανακριτές εδώ και δυόμισι χρόνια, μετά και το πόρισμα της πρώτης θανατικής ανάκρισης, το οποίο ζητούσε να διερευνηθεί εκ νέου η πιθανή εμπλοκή τρίτων προσώπων.

Παρά τις ανακρίσεις και τη συλλογή γενετικού υλικού -που, όπως λέει, ανήκει σε περισσότερα από δύο άτομα- η μητέρα καταγγέλλει κωλυσιεργία και αδιαφορία από τις αρχές.

Σημειώνει ότι την ώρα που άλλες υποθέσεις εξιχνιάζονται άμεσα, η υπόθεση του γιου της παραμένει «στο πλάι» και διερωτάται ποιον ενδεχομένως προστατεύουν. Εξέφρασε μάλιστα την άποψη ότι «είτε εμπλέκεται αστυνομικός είτε εμπλέκεται στρατιωτικός. Κάποιον καλύπτουν».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι όλα τα ευρήματα δείχνουν δολοφονία, καθώς ο Βαγγέλης βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του με τρεις μαχαιριές, το μαχαίρι «καρφωμένο στην καρδιά», τραύματα από ξυλοδαρμό σε πρόσωπο και σώμα, και πεντακάθαρα χέρια, χωρίς ίχνος αυτοτραυματισμού.

Η μητέρα καταγγέλλει επίσης ότι η σκηνή δεν εξετάστηκε σωστά από την αστυνομία. Δεν συλλέχθηκε γενετικό υλικό ή δακτυλικά αποτυπώματα, ενώ η κάμερα ασφαλείας του υποστατικού δεν κατασχέθηκε άμεσα. Όταν τελικά εξετάστηκε μήνες αργότερα, κρίσιμες ημέρες είχαν διαγραφεί, κάτι που, όπως υποστηρίζει, δείχνει ότι κάποιος είχε πρόσβαση και παρενέβη στο υλικό.

Μετά από επίμονη προσπάθεια, η υπόθεση βρίσκεται ξανά μπροστά στο ενδεχόμενο νέας θανατικής ανάκρισης, όμως η μητέρα ζητά ξεκάθαρα να εισαχθεί σε ποινικό δικαστήριο, θεωρώντας ότι νέες καθυστερήσεις θα λειτουργήσουν εις βάρος της δικαιοσύνης. Τονίζει ότι πλέον υπάρχουν αρκετά στοιχεία και δεδομένα που «φωτογραφίζουν» τους υπόπτους.

Η ίδια ζητά απαντήσεις από τις αρχές και αναρωτιέται γιατί δεν τοποθετείται δημόσια κανείς από την αστυνομία. Δηλώνει αποφασισμένη να φέρει όλα τα στοιχεία στο φως και να δικαιώσει τη μνήμη του παιδιού της.

