Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Δεκεμβρίου

Η «Αλήθεια» με τίτλο «Κολαστήριο οι Κεντρικές Φυλακές» αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης και σημειώνει, μεταξύ άλλων, τα ψηλά επίπεδα βίας, άτυπες ποινές από κρατουμένους και ανθυγιεινές συνθήκες σε κελιά. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν σημειώνοντας ότι γίνεται χωρίς υψηλές προσδοκίες. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι εξασθενεί ο «Byron», αλλά οι βροχές επιστρέφουν τη Δευτέρα.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Βήμα μπροστά η σημερινή τριμερής με Ολγκίν», σημειώνει ότι η συνάντηση θεωρείται κρίσιμη για την πρόοδο των ΜΟΕ και για να διαφανεί αν υπάρχει πολιτική βούληση για την πενταμερή στις αρχές του 2026. Σε άλλο θέμα γράφει ότι οι τέως Υπουργοί θα μπορούν να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα μόνο εφόσον εξασφαλίσουν άδεια από την ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε άθλιες συνθήκες στις Κεντρικές Φυλακές, σημειώνοντας ότι δεν είναι ασφαλείς, με βάση την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Ο Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Αφαιρούν άδειες από νοσηλευτήρια» και σημειώνει ότι μεγάλο νοσοκομείο της Λευκωσίας πήρε προειδοποίηση λόγω έλλειψης νοσηλευτών. Η εφημερίδα δημοσιεύει φωτογραφία από τον Πεδιαίο μετά τις βροχές, αναφέροντας ότι οι ποταμοί είναι ορμητικοί, αλλά τα φράγματα άδεια. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι τελείωσε ο διάλογος στη Βουλή για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και το νομοσχέδιο πάει στην Ολομέλεια, την ώρα που οι εκπαιδευτικοί απειλούν με μέτρα.

Η «Χαραυγή» με τίτλο «Υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των Ταμείων» αναφέρεται στην έντονη αντίδραση όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην επιμονή της κυβέρνησης για φορολόγηση των Ταμείων Προνοίας. Αλλού, η εφημερίδα κάνει λόγο για «παρασυναγωγές» ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ για να μπλοκάρουν «τη φορολόγηση του πλούτου». Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών οδηγείται στην Ολομέλεια, ενώ αναφέρεται στις επιπρόσθετες πιστώσεις για υποτροφίες σε 300 δικαιούχους του ΙΚΥΚ.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Cyprus Mail» με τίτλο «Έκθεση της ΕΕ εκθέτει το χάος εντός των φυλακών» αναφέρει ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης κάνει λόγο για βία, ελλείψεις σε προσωπικό και άθλια κελιά εντός των φυλακών στη Λευκωσία. Στη φωτογραφία που δημοσιεύει στο πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα παρουσιάζεται στιγμιότυπο από χορωδία του Ειδικού Σχολείου Άγιος Σπυρίδωνας στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι η κουμανταρία εντάχθηκε στη λίστα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο.

