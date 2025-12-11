VIDEO: Στο Νοσοκομείο ανήλικος - Λιποθύμησε έξω από σχολείο μετά από χρήση κάνναβης

Αναίσθητος έξω από σχολείο της Πάφου, την ώρα που μαθητές σχολούσαν, εντοπίστηκε ανήλικος , το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12).

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ο ανήλικος, ο οποίος έχει διακόψει την φοίτηση του, φαίνεται πως είχε συναντηθεί έξω από το σχολείο με συνομήλικους του.

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως πήρε ηλεκτρικό τσιγάρο από τους συνομήλικους τους, ενώ λίγο μετά έχασε τις αισθήσεις του, καθώς όπως φαίνεται στο ηλεκτρικό τσιγάρο υπήρχε κάνναβη.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιό κάτω απόσπασμα: