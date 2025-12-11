«Μαριονέτα του Σατανά» - Αυτή είναι η γυναίκα που σκότωσε τη γειτόνισσά της και ήπιε το αίμα της

Η δολοφόνος που χαρακτηρίστηκε «μαριονέτα του Σατανά», διέρρηξε το σπίτι της 45χρονης, την σκότωσε και στη συνέχεια ήπιε το αίμα της, σε ένα έγκλημα που συγκλόνισε για την αγριότητά του.

Η κλήση του θύματος στο 911 για απόπειρα διάρρηξης, δεν πρόλαβε τη δολοφονία της, καθώς όταν έφτασαν στο σπίτι οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Η 45χρονη κείτονταν νεκρή «εντελώς γυμνή», άψυχη και βουτηγμένη στο αίμα.

Η δολοφόνος προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο, αλλά ακινητοποιήθηκε με τέιζερ και συνελήφθη.

Αρχικά ισχυρίστηκε πως ήταν «στιγμή παραφροσύνης» επειδή η Μουρ «σκότωσε τον σκύλο της», αλλά αργότερα άλλαξε την ομολογία της σε ενοχή, αποδεχόμενη μια συμφωνία ποινής 50 ετών.

Ο θεράπων ιατρός της, Δρ Λι Κάρτερ, ενημέρωσε το δικαστήριο ότι η Μινγκ είχε διαγνωστεί με διάφορες διαταραχές προσωπικότητας, αλλά έχει σώας τας φρένας.

Η Μινγκ, μπορεί να είναι καταθέσει αίτηση για αποφυλάκιση υπό όρους σε 25 χρόνια, αν και οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι είναι απίθανο να λάβει ελαφρύτερη ποινή λαμβάνοντας υπόψη την αγριότητα του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τη δήλωσή τους: «Δεδομένου ότι η Μινγκ είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα φύγει ποτέ από τη φυλακή, αυτή η συμφωνία επιτυγχάνει το ίδιο αποτέλεσμα που θα είχε μια καταδίκη για φόνο, ενώ εξαλείφει τους κινδύνους που συνδέονται με τις διαδικασίες δίκης και έφεσης. Αυτοί οι κίνδυνοι συχνά αυξάνονται σε περιπτώσεις που αφορούν ισχυρισμούς παραφροσύνης».

Η οικογένεια της Μουρ περιέγραψε τις ολέθριες συνέπειες της απώλειά της, συμπεριλαμβανομένου του 16χρονου γιου της, Κόνερ, ο οποίος συνέθεσε ένα τραγούδι που αποκαλεί τη Μινγκ «μαριονέτα του Σατανά».

«Ήταν μαριονέτα του Σατανά και θα πάει στην κόλαση αν δεν ζητήσει από τον Θεό συγχώρεση για τις αμαρτίες της... Έχυσε το αθώο αίμα της μητέρας μου. Μια μέρα θα είναι χειρότερα για εκείνη όταν σταθεί ενώπιον του παντοδύναμου Θεού μου» αναφέρεται στους στίχους.

Οι γονείς αποκάλυψαν επίσης ότι η Μουρ είχε υποστεί χρόνια «επιθετικής, δαιμονικής παρενόχλησης» από τη Μινγκ, περιγράφοντάς την ως «μια δύναμη καθαρού κακού που ζούσε απέναντι», με τον πατέρα του θύματος να τη χαρακτηρίζει «ψυχρή δολοφόνο», ελπίζοντας να πεθάνει στη φυλακή.

