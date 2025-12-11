Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ισπανία: Πρώην υπουργός Μεταφορών θα δικαστεί για διαφθορά - Στενός συνεργάτης του Σάντσεθ

 11.12.2025 - 13:31
Ο πρώην υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Άμπαλος, πρώην δεξί χέρι του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και πρόσωπο-κλειδί στην άνοδο του τελευταίου στην εξουσία, θα δικαστεί προσεχώς για διαφθορά, ανακοινώθηκε σήμερα Πέμπτη 11/12 από τη δικαιοσύνη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης, ο κορυφαίος δικαστικός θεσμός της Ισπανίας, δεν διευκρίνισε πάντως στο στάδιο αυτό την ημερομηνία της δίκης σε βάρος του πρώην υπουργού (2028-2021), ο οποίος είναι προφυλακισμένος από τα τέλη Νοεμβρίου.

Στην υπόθεση αυτή, η οποία αφορά παράτυπες συμβάσεις πώλησης μασκών στη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, η εισαγγελία έχει ζητήσει να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 24 ετών στον Άμπαλος, ο οποίος θα δικασθεί μαζί με τον πρώην βοηθό του, τον Κόλντο Γκαρθία, και έναν επιχειρηματία, τον Βίκτορ ντε Αλντάμα, για αθέμιτη άσκηση επιρροής, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων και διαφθορά.

Στα κατηγορητήριά της, η εισαγγελία επισημαίνει «τη βούληση για πλουτισμό» των τριών, οι οποίοι είχαν συνάψει ένα «εγκληματικό σύμφωνο» θέλοντας «να επωφεληθούν» από τη θέση που κατείχε ο Άμπαλος στους κόλπους της ισπανικής κυβέρνησης για να «ευνοήσουν (...) την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων» σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με τον Βίκτορ ντε Αλντάμα.

Ο πρώην υπουργός, ο οποίος αποχώρησε το 2021 από την αριστερή κυβέρνηση, εξακολουθεί να είναι βουλευτής.

Πολύπτυχη έρευνα των Αρχών
Αυτή η πολύπλοκη και με πολλές πτυχές έρευνα έχει επίσης συμπαρασύρει τον πρώην τρίτο στην ιεραρχία του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE) Σάντος Θερντάν, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον Άμπαλος στο υπουργείο Μεταφορών.

Ο Θερντάν, ο οποίος έμεινε προφυλακισμένος για πέντε μήνες, είναι επίσης ύποπτος για διαφθορά σε μια μεγάλη υπόθεση που αφορά αναθέσεις δημόσιων συμβάσεων, και πάλι μαζί με τους Άμπαλος και Γκαρθία.

Υπό την πίεση της δεξιάς και της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης, ο Πέδρο Σάντσεθ έχει ζητήσει επανειλημμένα συγγνώμη από τους Ισπανούς λέγοντας πως αγνοούσε τα πάντα για την υπόθεση αυτή και πως το PSOE ουδέποτε έλαβε παράνομη χρηματοδότηση.

Για τον ισπανό πρωθυπουργό, η υπόθεση αυτή προστίθεται σε άλλες δικαστικές υποθέσεις που έχουν στόχο, χωριστά, τη σύζυγό του και τον αδελφό του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

