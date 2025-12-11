Νέα έρευνα: Τι κάνουν πραγματικά οι Κύπριοι στο διαδίκτυο το 2025 – Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους

Σύμφωνα με την έρευνα, εννέα στα δέκα άτομα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (93,6%). Η χρήση του διαδικτύου μειώνεται ανάλογα με την ηλικία: ξεκινώντας από 98,5% για την ηλικιακή ομάδα 16 – 24 ετών, η χρήση του διαδικτύου μειώνεται στο 81,5% για την ηλικιακή ομάδα 55 – 74 ετών. Τα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πιο συχνά (98,9%) από τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (75,9%).

Οι πιο δημοφιλείς δραστηριότητες στο διαδίκτυο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 ήταν η πραγματοποίηση κλήσεων μέσω διαδικτύου (96,4%) η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω Skype, Messenger, WhatsApp και Viber (96,2%), η συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook και το X (92,3%), η ανάγνωση online ειδήσεων (91,1%) και η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα ή υπηρεσίες (88,2%).

Tο 20,5% των ατόμων που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 έκανε χρήση online εκπαιδευτικού υλικού, το 17,8% έκανε online μάθημα και ακόμη ένα 17,8% επικοινώνησε με εκπαιδευτικούς ή μαθητές χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία ήχου ή βίντεο.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κατά την περίοδο Απριλίου 2024 - Μαρτίου 2025 το 62,7% των ατόμων μεταξύ των ηλικιών 16-74 έλαβαν πληροφορίες από κυβερνητικές υπηρεσίες ηλεκτρονικά, το 52% είχαν πρόσβαση σε πληροφορίες που είχαν αποθηκευτεί για αυτούς από δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες και το 31,9% είχαν πρόσβαση σε πληροφορίες από δημόσιες βάσεις δεδομένων ή μητρώα.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Το ποσοστό των ατόμων που πραγματοποίησαν αγορές μέσω διαδικτύου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 μειώθηκε ελαφρώς στο 62% σε σύγκριση με 63,6% την αντίστοιχη περίοδο του περσινού χρόνου.

Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών που αποκτήθηκαν μέσω διαδικτυακής συνδρομής ήταν οι ακόλουθες: υπηρεσία ροής ταινιών, σειρών ή αθλητικών προγραμμάτων (43,5%), οι υπηρεσίες ροής μουσικής (18,3%), οι υπηρεσίες ροής παιχνιδιών (9,5%) και οι εφαρμογές που σχετίζονται με την υγεία ή τη φυσική κατάσταση (7,5%).

Ανάμεσα στα άτομα ηλικίας 16–74 ετών που παράγγειλαν ή αγόρασαν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, το 58,6% αγόρασε εισιτήρια για εκδηλώσεις, το 53,2% αγόρασε υπηρεσίες διαμονής και το 50,3% αγόρασε υπηρεσίες μεταφοράς.