ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν - «Έχω συγκεκριμένες εισηγήσεις για να γίνει ουσιαστική συζήτηση»

 11.12.2025 - 15:34
Στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων αφίχθησαν για από κοινού επίσκεψη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Πρώτος στον χώρο του Παλαιού Αεροδρομίου Λευκωσίας κατέφθασε στις 3.15 μ.μ. ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, για να ακολουθήσει επτά λεπτά αργότερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Τους δύο ηγέτες υποδέχθηκαν μέλη του προσωπικού του εργαστηρίου, η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν και ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

Οι ηγέτες θα αναχωρήσουν μετά το τέλος της επίσκεψης για τα Γραφεία Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, όπου θα έχουν στις 4 μ.μ. κοινή συνάντηση με την κ. Ολγκίν.

Μετά το τέλος της συνάντησης, οι δύο ηγέτες θα παραστούν στη Δεξίωση των Ηνωμένων Εθνών στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο.

«Έχω συγκεκριμένες εισηγήσεις για να γίνει ουσιαστική συζήτηση»

Χρειαζόμαστε πολιτική βούληση για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι αυτός είναι ο στόχος με τον οποίον προσέρχεται στη συζήτηση σήμερα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, με συγκεκριμένες ιδέες και συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, για να μεταβεί στο Ανθρωπολογικό Εργαστήρι της ΔΕΑ και σε κοινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση, στην οποία προσβλέπω. Είμαι έτοιμος, έχω ιδέες, έχω συγκεκριμένες εισηγήσεις για να γίνει ουσιαστική συζήτηση προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών από κει που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Διάβασα και χθες μια δήλωση του Τουρκοκύπριου ηγέτη που αναφέρεται στα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ, παραπέμπει στα ψηφίσματα, άρα έχουμε και τη βάση. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι την πολιτική βούληση για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, αυτός είναι ο στόχος με τον οποίον προσέρχομαι στη συζήτηση, με συγκεκριμένες ιδέες, συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Θα συζητήσουμε και άλλα θέματα σίγουρα, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που πρέπει παράλληλα με τη διαπραγματευτική διαδικασία να προχωρούν και ελπίζω να έχουμε θετικά νέα».

Ερωτηθείς αν θα θίξει τα θέματα των αγνοουμένων με δεδομένο το τέλμα που υπάρχει για το ζήτημα αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «έχετε απόλυτο δίκαιο ότι υπάρχει τέλμα και ανέφερα προηγουμένως ότι πηγαίνω με συγκεκριμένες ιδέες και εισηγήσεις αν θέλουμε σε αυτό το ανθρωπιστικό θέμα - να μην πηγαίνουμε απλώς για φωτογραφίες ή για να κάνουμε δηλώσεις - στην πράξη να υπάρξει πρόοδος σε αυτό το ανθρωπιστικό θέμα εκτός της διαδικασίας, εκτός του οποιουδήποτε πλαισίου. Και έχουμε συγκεκριμένες εισηγήσεις σήμερα στις οποίες ευελπιστώ να βρω θετική ανταπόκριση».

 

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της απογευματινής κοινής συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

