Τρεις ώρες μέσα στις Κεντρικές Φυλακές! Ο Φυτιρής σε αυτοψία: «Όποιος μπαίνει εδώ, πρέπει να βγαίνει καλύτερος»

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της επίσκεψης, η οποία διήρκησε πέραν των 3 ωρών, και απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Φυτιρής είπε ότι αυτή ήταν μια προγραμματισμένη ενημερωτική επίσκεψή στις φυλακές που συνέπεσε με την έκθεση της CPT.

«Αλλά ο στόχος μου είναι όταν λέω ενημέρωση να είναι επί του πεδίου, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα θέματα που αφορούν στις φυλακές, ώστε να έχω ιδίαν αντίληψη και των προβλημάτων και των ζητημάτων που είναι σε εκκρεμότητα, με στόχο να αναλάβουμε τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να βελτιώσουμε το σωφρονιστικό μας σύστημα και το εννοώ με την έννοια της λέξης σωφρονιστικό σύστημα, διότι όταν ένας καταδικάζεται και έρχεται στις Κεντρικές Φυλακές, πρέπει ο μοναδικός στόχος μας να είναι να σωφρονιστεί και να βγει καλύτερος στην κοινωνία", σημείωσε.

"Αυτός είναι ο στόχος μας και θα κινηθούμε στους άξονες που πρέπει και για τη βελτίωση των συνθηκών και για τη βελτίωση του προσωπικού που είναι στις φυλακές και όσονα αφορά τις εγκαταστάσεις», συμπλήρωσε.

Κληθείς να σχολιάσει τα όσα επισημαίνονται στην έκθεση της CPT σχετικά με έλεγχο της φυλακής από κρατούμενους, ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι «για αυτό που είπα ένας άξονας είναι το προσωπικό, να ενισχυθεί το προσωπικό των φυλακών».

«Υπάρχει πράγματι έλλειψη προσωπικού και είναι ένας από τους άξονες είναι η εκπαίδευση, η πρόσληψη προσωπικού, οι εγκαταστάσεις και γενικά το σύστημα το σωφρονιστικό ότι περιλαμβάνει. Θα ασχοληθούμε με αυτό τους επόμενους μήνες με επίσπευση όσων ενεργειών έχουν ήδη δρομολογηθεί. Για να είμαστε ειλικρινείς δεν αρχίζω εγώ αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος μου είναι να επισπεύσω αυτές τις ενέργειες ώστε το συντομότερο δυνατό να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες», σημείωσε.

Σε ερώτηση κατά πόσον σήμερα έχουν δρομολογηθεί κάποιες λύσεις, ο κ. Φυτιρής απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι «θα μου επιτρέψετε να κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και εγώ και το σύστημα».

«Ναι, έχουν δρομολογηθεί, θα τις δούμε στην πορεία και θα ενημερωθείτε κατάλληλα. Εγώ ήδη σήμερα είδα όλο το σύστημα των φυλακών ακόμα και στα κελιά, είδα και τους κατάδικους, για να έχω ιδίαν αντίληψη απ’ όλο το φάσμα έτσι του συστήματος, δεν είναι μόνο να πάρω ενημέρωση από την ηγεσία των φυλακών, αλλά να δω και ακόμα και τους υπαλλήλους αλλά και τους κατάδικους. Πέρασα από τα κελιά, είδα πως ζούνε (οι κατάδικοι). Είδα γενικά το σύστημα πως λειτουργεί και όπως σας είπα, θα ασχοληθούμε για να βελτιώσουμε αυτό το σύστημα και να είναι πράγματι σωφρονιστικό», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς ποιος είναι ο κύριος προβληματισμός που υπάρχει, ο κ. Φυτιρής είπε: «Μην μπούμε τώρα σε αυτές τις διαδικασίες. Ο καθένας έχει τα δικά του ζητήματα. Εμάς ο ρόλος μας είναι να τηρούμε τις αποφάσεις των Δικαστηρίων αλλά με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τηρούμε όλες τις απαιτήσεις που επιβάλλουν έτσι οι συνθήκες ενός σωστού σωφρονιστικού συστήματος».

Αναφορικά με τις συνθήκες κράτησης των ανηλίκων, κάτι το οποίο αναφέρεται και στην έκθεση της CPT, ο κ. Φυτιρής είπε ότι θα καταγραφούν όλοι οι στόχοι, όλα τα ζητήματα και θα τεθούν προτεραιότητες, με τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι μια από τις πρώτες προτεραιότητες.

Όσον αφορά τη μεταφορά των φυλακών σε άλλο κτίριο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι «χωρίζουμε τους στόχους σε βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους».

«Τώρα ασχολούμαστε με βραχυπρόθεσμους. Οι νέες φυλακές είναι ένα ζήτημα που απαιτεί χρόνο πάρα πολύ. Προς το παρόν θα ασχοληθούμε με τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα, να τα λύσουμε και ταυτόχρονα να βάλουμε τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους», κατέληξε.

