ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένα νέο κατάστημα Lidl άνοιξε τις πόρτες του – Επένδυση ύψους 11 εκατ. ευρώ – Δείτε φωτογραφίες

 11.12.2025 - 16:38
Ένα νέο κατάστημα Lidl άνοιξε τις πόρτες του – Επένδυση ύψους 11 εκατ. ευρώ – Δείτε φωτογραφίες

Η Lidl Κύπρου συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία με ένα νέο, πλήρως αναβαθμισμένο κατάστημα στη Λεωφόρο Κυριάκου Μάτση 51, στον Άγιο Δομέτιο, έτοιμο να υποδεχθεί τους καταναλωτές της ευρύτερης Λευκωσίας με προϊόντα υψηλής ποιότητας, ασυναγώνιστες τιμές, σταθερή διαθεσιμότητα και αναβαθμισμένη εμπειρία πελάτη.

Με κόστος επένδυσης €11 εκ., το 22ο κατάστημά Lidl στην Κύπρο διαθέτει συνολικό εμβαδόν 2.284 τ.μ. και χώρο πώλησης 1.564 τ.μ.. Ο μοντέρνος σχεδιασμός με ευρύχωρους διαδρόμους, καθαρή σήμανση, 13 ταμεία, εκ των οποίων το 1 αποκλειστικά για ΑΜΕΑ και επιπλέον 8 ταμεία self-check-out κάνουν την επίσκεψη απλή, άμεση και ευχάριστη. Επιπλέον, το κατάστημα ενσωματώνει βιώσιμες λύσεις σε υποδομές και λειτουργία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Lidl Κύπρου για υπεύθυνη ανάπτυξη και αναβαθμισμένη εμπειρία πελάτη.

Η φρεσκάδα τοποθετείται στο επίκεντρο της λειτουργίας του καταστήματος με καθημερινό ανεφοδιασμό σε όλη τη γκάμα προϊόντων, ώστε ο πελάτης να βρίσκει σταθερά υψηλής ποιότητας προϊόντα σε πλήρη διαθεσιμότητα.

Το νέο κατάστημα επανδρώνεται από μια δυνατή ομάδα #teamlidl 33 ανθρώπων, που φροντίζει την εξυπηρέτηση σε κάθε στάδιο της επίσκεψης, ώστε κάθε αγορά να ολοκληρώνεται άμεσα και ευχάριστα. Επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επένδυσή της, όχι μόνο σε υποδομές αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό, η Lidl Κύπρου συνεχίζει να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύει το τοπικό κοινωνικοοικονομικό της αποτύπωμα.

Με τη δυναμική παρουσία της στον Άγιο Δομέτιο, η Lidl Κύπρου επιβεβαιώνει την υπόσχεσή της “Lidl. More to Value.” που μεταφράζεται σε προσβάσιμη ποιότητα και φρεσκάδα, σταθερή αξία για το νοικοκυριό και μια καθημερινή εμπειρία αγορών που σέβεται τον χρόνο και το πορτοφόλι του καταναλωτή. Κάθε νέο κατάστημα αποτελεί επένδυση σε δίκτυο και εξυπηρέτηση και ταυτόχρονα μια δέσμευση της εταιρείας στην αξιοπιστία σε κάθε συναλλαγή.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της απογευματινής κοινής συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

