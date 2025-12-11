Επ. Οικονομικών: Νεα συνεδρία τη Δευτέρα για την φορολογική μεταρρύθμιση - Στο επίκεντρο οι τροπολογίες κομμάτων

Η παρουσίαση των τροπολογιών που θα καταθέσουν τα κόμματα στη νέα συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα για τα έξι κυβερνητικά νομοσχέδια της φορολογικής μεταρρύθμισης έγινε κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Επιτροπής, η οποία συνέχισε την, κατά άρθρο, συζήτηση των νομοσχεδίων.

Κατά τη συνεδρία, αποφασίστηκε όπως η Επιτροπή Οικονομικών συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα ούτως ώστε να δοθεί χρόνος να ετοιμαστούν οι τροπολογίες των κομμάτων επί των νομοσχεδίων και να μπορέσουν τη Δευτέρα να τοποθετηθούν τα κόμματα επί αυτών.

Κατά την έναρξη της συνεδρίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε στους βουλευτές τις τροπολογίες που θα κατατεθούν τη Δευτέρα από τα τέσσερα κόμματα (ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ) που είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και τα οποία έχουν σύγκλιση επί του θέματος.

«Όσα πολιτικά κόμματα ή συνάδελφοι θέλουν να τις συνυπογράψουν προφανώς θα είναι συν-εισηγητές», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς παρουσίασε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι τροπολογίες που θα καταθέσει το ΑΚΕΛ τη Δευτέρα και ακολούθησε ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης ο οποίος παρουσίασε τις τροπολογίες του Κινήματος.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζοντας τις τροπολογίες των τεσσάρων κομμάτων, η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι θα καταθέσουμε τροπολογίες που θα αυξάνουν το αφορολόγητο στις 22.000 και θα διαμορφώνουν τις εισοδηματικές κλίμακες για τον φόρο εισοδήματος από €22.001 – €32.000 στο 20%, από €32.001 - €42.000 στο 25%, από €42.001 - €72.000 στο 30% και από €72.001 και άνω στο 35%.

Ανέφερε επίσης ότι έχουν πρόθεση να διαφοροποιήσουμε την φορολογική έκπτωση που αφορά τα τέκνα νοουμένου το οικογενειακό εισόδημα είναι €100.000 και κάτω, €1.000 φορολογική έκπτωση σε κάθε σύζυγο για κάθε παιδί, €1.250 για το δεύτερο παιδί σε κάθε σύζυγο με το ίδιο εισοδηματικό κριτήριο και €1.500 για το τρίτο παιδί και άνω.

Είπε ακόμη ότι για ένα παιδί και δύο παιδιά αυξάνεται το όριο στις €100.000, για τρία και τέσσερα παιδιά στις €150.000 και πέντε παιδιά και άνω στις €200.000.

Επιπλέον, η κ. Ερωτοκρίτου με τις τροπολογίες αυξάνεται από €1.500 στις €2.000 η φορολογική έκπτωση για τόκους εξυπηρετούμενου δανείου «νοουμένου ότι έχουμε εισοδηματικό κριτήριο τις €100.000» και αύξηση της φορολογικής έκπτωσης για τα ενοίκια με το ίδιο εισοδηματικό κριτήριο από €1.500 που εισηγείται η Κυβέρνηση στις €2.000.

Ανέφερε επίσης ότι καταργείται ο φόρος χαρτοσήμων και αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό σε σχέση με κεφαλαιουχικά κέρδη, για γενική πώληση από €20.000 στις €30.000, για πώληση αγροτεμαχίου από γεωργούς από €30.000 στις €50.000 και για πώληση της πρώτης κατοικίας από €100.000 στις €150.000.

«Αυτές είναι οι δικές μας τροπολογίες όσον αφορά την πολιτική κατεύθυνση», είπε η κ. Ερωτοκρίτου, σημειώνοντας πως ενδεχομένως να «ακολουθήσουν και άλλες οι οποίες θα αφορούν την διοικητική πτυχή του περιεχομένου των νομοσχεδίων».

Παρουσιάζοντας τις τροπολογίες του ΑΚΕΛ, ο κ. Καυκαλιάς είπε σε σχέση με την πρώτη τροπολογία του κόμματος ότι «πρόθεση μας είναι να κινηθούμε στις €22.500» για το αφορολόγητο και να υπάρξει αλλαγή στους φορολογικούς συντελεστές «στην κατεύθυνση να πάρουμε από τα υψηλότερα εισοδήματα και να φοροελαφρύνουμε τα χαμηλότερα εισοδήματα».

Είπε ακόμη ότι «προτιθέμεθα να προσθέσουμε ακόμη μια φορολογική κλίμακα για εισοδήματα πέραν των €100.000»

Αναφορικά με την δεύτερη τροπολογία, σε σχέση με το αφορολόγητο και τις φορολογικές κλίμακες, ο κ. Καυκαλιάς είπε ότι αυτή είναι «η τιμαριθμοποίηση ανά τριετία των κλιμάκων και των ποσών».

Ανέφερε επίσης ότι αγγίζουν και τα ανώτατα όρια και τα ποσά για την παραχώρηση εκπτώσεων σε ό,τι αφορά μεταξύ άλλων τέκνα και ενοίκια.

Είπε ακόμη ότι το ΑΚΕΛ θα καταθέσει τροπολογία τόσο για μια ειδική κατηγορία έτσι ώστε «να δικαιούνται εκπτώσεις οικογένειες που έχουν παιδιά με αναπηρία ανεξαρτήτως της ηλικίας του παιδιού» όσο και για τα ταμεία προνοίας.

Επιπλέον, ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ κατέθεσε προτάσεις νόμου για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% στο ηλεκτρικό ρεύμα, 0% σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, 5% για ενεργειακές αναβαθμίσεις και για επέκταση της κύριας κατοικίας και για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και των εταιρειών ενέργειας.

Είπε ακόμη ότι έχουν καταθέσει και τις προτάσεις για φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης ιδιοκτησίας αλλά και την πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί εδώ και καιρό για κατάργηση του μειωμένου συντελεστή του 5% για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι η πρόθεση του Κινήματος είναι η αύξηση του αφορολόγητου στις €22.000, ενώ σε σχέση με τον φορολογική συντελεστή του 30% ανέφερε ότι «πρόθεση μας είναι να κρατήσουμε το 30% μέχρι τις €70.000» και το 35% να αφορά ποσό πέραν των €70.000.

Ανέφερε επίσης ότι εισήγηση του Κινήματος είναι η κατάργηση των τελών χαρτοσήμων.

Όσον αφορά επιπρόσθετες τροπολογίες, ο κ. Παπαδούρης είπε ότι θα θέσουν την κατάθεση (πέραν την ηλεκτρονική κατάθεση) ως τρόπο πληρωμής ενοικίων, ενώ σε σχέση με τα κεφαλαιουχικά κέρδη από γενική πώληση γης, πώληση αγροτεμαχίου από γεωργούς και πώληση της κατοικίας, ανέφερε ότι «τα όσα ακούστηκαν συνταυτίζονται και με την δική μας τροπολογία».

Είπε ακόμη ότι υπάρχει πρόταση του Κινήματος που είναι κατατεθειμένη εδώ και δύο χρόνια και αφορά 5% ΦΠΑ για αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Σε σχέση με το θέμα των εξαρτώμενων τέκνων, ο κ. Παπαδούρης είπε ότι παρά το ότι θέση του Κινήματος ήταν η αύξηση από τα €1.000 στα €1.500, «μπορούμε να συζητήσουμε το κλιμακωτό».

Σε δηλώσεις, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης χαιρέτισε το γεγονός ότι οι εισηγήσεις της ΔΗΠΑ για τη φορολογική μεταρρύθμιση υιοθετούνται από το Υπουργείο Οικονομικών και άλλες κοινοβουλευτικές δυνάμεις, δημιουργώντας τις αναγκαίες συγκλίσεις, όπως είπε, για μια δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.

Ανέφερε ότι οι προτάσεις της ΔΗΠΑ στοχεύουν ουσιαστικά στη στήριξη των χαμηλόμισθων, των χαμηλοσυνταξιούχων, των οικογενειών με παιδιά, των μονογονιών, των φοιτητών και των νέων που επιδιώκουν πρόσβαση στην πρώτη κατοικία ή αντιμετωπίζουν υψηλά κόστη ενοικίου.

«Η αποδοχή των τροπολογιών που καταθέτουμε, αξίας περίπου 110 εκατομμυρίων ευρώ, επιβεβαιώνει ότι οι αλλαγές κινούνται εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων και μπορούν να προχωρήσουν με ασφάλεια», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια η ΔΗΠΑ είχε «σημαντικότατη συμβολή και ενεργώντας δημιουργικά και θετικά θα συνεχίζουμε για να ψηφίσουμε την φορολογική μεταρρύθμιση».

"Με συνέπεια, τεκμηρίωση και θετικό πολιτικό λόγο, η ΔΗΠΑ συνεχίζει να συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που ενισχύει τους πολίτες, στηρίζει την οικογένεια, ανακουφίζει τα μεσαία στρώματα, βοηθά τους νέους και παράλληλα ενδυναμώνει τις επιχειρήσεις, αντιμετωπίζοντας τη φοροδιαφυγή και ενισχύοντας την υγιή οικονομική δραστηριότητα", κατέληξε.

