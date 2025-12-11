Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΤηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη με Μητσοτάκη - Στο επίκεντρο η επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη με Μητσοτάκη - Στο επίκεντρο η επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό

 11.12.2025 - 16:22
Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη με Μητσοτάκη - Στο επίκεντρο η επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της απογευματινής κοινής συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν - «Έχω συγκεκριμένες εισηγήσεις για να γίνει ουσιαστική συζήτηση»

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κύπριου Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, η επικοινωνία έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντατικοποιούνται και πυκνώνουν οι διεργασίες σε Λευκωσία, Αθήνα, Βρυξέλλες και Νέα Υόρκη.

Στόχος, όπως υπογραμμίζεται, είναι η δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε και η ανάγκη σύγκλησης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό, το συντομότερο δυνατό, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και με ισχυρή στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό, κινούμενες σταθερά προς τον κοινό στόχο που παραμένει αμετάβλητος: την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού κεκτημένου», αναφέρεται στη δήλωση του Κύπριου Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

Η αναφορά αυτή επαναβεβαιώνει τη στρατηγική γραμμή Λευκωσίας – Αθήνας, ότι οποιαδήποτε κατάληξη στη διαδικασία πρέπει να είναι συμβατή με το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και το καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη δίωρη συνάντηση που είχε νωρίτερα, στην παρουσία της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένας Ραουνά, με τον Ειδικό Απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος και ο Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέδειξαν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕ ως παράγοντας με τα πολιτικά και θεσμικά εργαλεία για να στηρίξει αποφασιστικά την επανέναρξη και την ουσιαστική πρόοδο της διαδικασίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ενεργός εμπλοκή της ΕΕ δεν αποτελεί μόνο στρατηγική επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και αναγνώριση ότι η λύση του Κυπριακού αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα, που αφορά τη συνοχή, τη σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της Ένωσης.

Με τον τρόπο αυτό, η Λευκωσία επιχειρεί να «κλειδώσει» ότι η επόμενη φάση της προσπάθειας για το Κυπριακό δεν θα είναι μόνο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, αλλά θα έχει και ξεκάθαρο ευρωπαϊκό αποτύπωμα, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για την τελική μορφή μιας ενδεχόμενης λύσης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Με τρεμάμενη φωνή αποχαιρέτησε τον Μιχάλη Ιγνατίου η Στέλλα Σάββα: «Λείπει ένας άνθρωπος που είναι κομμάτι της καρδιάς μας»
Άγριο έγκλημα: Τεμάχισε τη 38χρονη Κριστίνα ο σύντροφός της - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ
Και όμως στην Κύπρο του 2025: Κύπριος άστεγος με βαλβίδα στον εγκέφαλο ζει 3 μήνες στο αυτοκίνητο – «Κατάντησα όπως τον γύφτο» - Βίντεο
Αυτή η αεροπορική εταιρεία προχωρεί σε χριστουγεννιάτικη προσφορά με εισιτήρια από €16,99 - Λεπτομέρειες
Στις top 20 χώρες του OnlyFans η Κύπρος - Δεν θα πιστέψετε πόσα λεφτά ξοδεύουν οι Κύπριοι στην πλατφόρμα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Έπεσαν» τα πρώτα χρήματα! Ξεκίνησαν οι αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους Πολεμιδιών – €250.000 μέσα στο 2025!

 11.12.2025 - 16:06
Επόμενο άρθρο

Τρεις ώρες μέσα στις Κεντρικές Φυλακές! Ο Φυτιρής σε αυτοψία: «Όποιος μπαίνει εδώ, πρέπει να βγαίνει καλύτερος»

 11.12.2025 - 16:30

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη με Μητσοτάκη - Στο επίκεντρο η επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό

Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη με Μητσοτάκη - Στο επίκεντρο η επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό

  •  11.12.2025 - 16:22
Τρεις ώρες μέσα στις Κεντρικές Φυλακές! Ο Φυτιρής σε αυτοψία: «Όποιος μπαίνει εδώ, πρέπει να βγαίνει καλύτερος»

Τρεις ώρες μέσα στις Κεντρικές Φυλακές! Ο Φυτιρής σε αυτοψία: «Όποιος μπαίνει εδώ, πρέπει να βγαίνει καλύτερος»

  •  11.12.2025 - 16:30
VIDEO: Αυτοψία Φυτιρή στις Κεντρικές Φυλακές - Το «κουμάντο» ισχυρών κρατουμένων και το ζήτημα των ανηλίκων

VIDEO: Αυτοψία Φυτιρή στις Κεντρικές Φυλακές - Το «κουμάντο» ισχυρών κρατουμένων και το ζήτημα των ανηλίκων

  •  11.12.2025 - 12:18
Χάκερ χτύπησε το Ογκολογικό Κέντρο και απειλεί με διαρροή χιλιάδων δεδομένων

Χάκερ χτύπησε το Ογκολογικό Κέντρο και απειλεί με διαρροή χιλιάδων δεδομένων

  •  11.12.2025 - 13:54
Νέα έρευνα: Τι κάνουν πραγματικά οι Κύπριοι στο διαδίκτυο το 2025 – Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους

Νέα έρευνα: Τι κάνουν πραγματικά οι Κύπριοι στο διαδίκτυο το 2025 – Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους

  •  11.12.2025 - 13:42
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  11.12.2025 - 12:38
Αυτή η πόλη κέρδισε τον τίτλο για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030 - Λάρνακα ή Λεμεσός;

Αυτή η πόλη κέρδισε τον τίτλο για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030 - Λάρνακα ή Λεμεσός;

  •  11.12.2025 - 12:37
VIDEO: Με τρεμάμενη φωνή αποχαιρέτησε τον Μιχάλη Ιγνατίου η Στέλλα Σάββα: «Λείπει ένας άνθρωπος που είναι κομμάτι της καρδιάς μας»

VIDEO: Με τρεμάμενη φωνή αποχαιρέτησε τον Μιχάλη Ιγνατίου η Στέλλα Σάββα: «Λείπει ένας άνθρωπος που είναι κομμάτι της καρδιάς μας»

  •  11.12.2025 - 12:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα