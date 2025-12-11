Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Η μαύρη σοκολάτα επιβραδύνει την γήρανση

 11.12.2025 - 15:08
Έρευνα: Η μαύρη σοκολάτα επιβραδύνει την γήρανση

Αντιγηραντική δράση έχει πιθανότατα η μαύρη σοκολάτα σύμφωνα με έρευνα που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το King's College London και δημοσιεύθηκε στο περιoδικό «Aging», μια χημική ουσία που βρίσκεται στη μαύρη σοκολάτα θα μπορούσε να επιβραδύνει τον ρυθμό της βιολογικής γήρανσης.

Αναλυτικότερα, εντοπίστηκε ότι η θεοβρομίνη, μια κοινή φυτική ένωση που προέρχεται από το κακάο, ενδέχεται να διαθέτει αντιγηραντικές ιδιότητες.

Οι ερευνητές συνέκριναν τα επίπεδα θεοβρομίνης στο αίμα των συμμετεχόντων με δείκτες βιολογικής γήρανσης που ανιχνεύονται στο αίμα.

Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από δύο ευρωπαϊκές ομάδες μελέτης, 509 άτομα από την ομάδα TwinsUK και 1.160 από την μελέτη KORA. Κατά τη μελέτη διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν υψηλότερα επίπεδα θεοβρομίνης στο αίμα τους είχαν βιολογική ηλικία χαμηλότερη από την πραγματική.

Η ομάδα εξέτασε επίσης εάν άλλοι μεταβολίτες στο κακάο και τον καφέ εμφάνιζαν παρόμοια σύνδεση, ωστόσο διαπίστωσαν ότι το αποτέλεσμα φαίνεται να ισχύει μόνο για τη θεοβρομίνη.

Ωστόσο, παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, οι ερευνητές τονίζουν ότι η αυξημένη κατανάλωση μαύρης σοκολάτας δεν είναι αυτομάτως ωφέλιμη, καθώς περιέχει επίσης ζάχαρη, λιπαρά και άλλες ουσίες, και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την κατανόηση αυτής της συσχέτισης σε μεγαλύτερο βάθος.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντατικοποιούνται.

