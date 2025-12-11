Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠΟΕΔ: Αποφάσισαν στάση εργασίας οι δάσκαλοι για το σύστημα αξιολόγησης - Πότε «κατεβάζουν ρολά» τα σχολεία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΟΕΔ: Αποφάσισαν στάση εργασίας οι δάσκαλοι για το σύστημα αξιολόγησης - Πότε «κατεβάζουν ρολά» τα σχολεία

 11.12.2025 - 17:50
ΠΟΕΔ: Αποφάσισαν στάση εργασίας οι δάσκαλοι για το σύστημα αξιολόγησης - Πότε «κατεβάζουν ρολά» τα σχολεία

Σε στάση εργασίας κατέρχονται την Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου του 2025, από τις 7:30 - 9:05 το πρωί, τα μέλη της ΠΟΕΔ, με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔ αναφέρει ότι η αντίδρασή της «αποτελεί μονόδρομο», σημειώνοντας ότι υπάρχει ανοικτό το ενδεχόμενο να ληφθούν και επιπλέον μέτρα αντίδρασης.

Η απόφαση λήφθηκε σε σημερινή συνεδρία του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, το οποίο αξιολόγησε τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

«Δυστυχώς, και παρόλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από πλευράς ΠΟΕΔ, φαίνεται να προχωρά προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής ένα Νομοσχέδιο που αποκλίνει από τις θέσεις της Οργάνωσης», αναφέρει η συντεχνία.

Καταθέτει «έντονο προβληματισμό» στο γεγονός ότι το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου διαφοροποιείται από Βουλευτές και Κοινοβουλευτικά Κόμματα, ακόμη και σε σημεία στα οποία υπήρχαν συγκλίσεις μεταξύ ΠΟΕΔ και ΥΠΑΝ.

Όπως σημειώνει «χαρακτηριστικό παράδειγμα η συμμετοχή του Βοηθού Διευθυντή και του Διευθυντή στην τελική αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών, τη στιγμή που ως Οργάνωση διαφωνήσαμε και διαφωνούμε έντονα».

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔ «δυστυχώς, η πιο πάνω εξέλιξη είχε προβλεφθεί από την Οργάνωση, αφού το ΥΠΑΝ από τον Μάιο 2025 προχώρησε μονομερώς σε κατάθεση ενός Νομοσχεδίου με διαφωνίες, ασάφειες και κενά, το οποίο δεν είχε συμφωνηθεί με την Οργάνωση».

«Ως ΠΟΕΔ», αναφέρει, «ήταν κάτι που καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή και δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας δεν κατάφερε να απαντήσει στις ανησυχίες της Οργάνωσης. Η αντίδραση για την Οργάνωση αποτελεί μονόδρομο, με ανοικτό το ενδεχόμενο να ληφθούν και επιπλέον μέτρα αντίδρασης».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Βούρκωσε η Χριστιάνα Αριστοτέλους - «Δεν υπάρχει άνθρωπος που τον γνώρισε και δεν τον αγάπησε» - Το «αντίο» στον Μιχάλη Ιγνατίου
ΠΟΕΔ: Αποφάσισαν στάση εργασίας οι δάσκαλοι για το σύστημα αξιολόγησης - Πότε «κατεβάζουν ρολά» τα σχολεία
Αγωνία για 16χρονο – Λείπει από την οικία του για 3 εβδομάδες – Βοηθήστε να εντοπιστεί – Δείτε φωτογραφία
Άγριο έγκλημα: Τεμάχισε τη 38χρονη Κριστίνα ο σύντροφός της - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της
Τρεις ώρες μέσα στις Κεντρικές Φυλακές! Ο Φυτιρής σε αυτοψία: «Όποιος μπαίνει εδώ, πρέπει να βγαίνει καλύτερος»
Χάκερ χτύπησε το Ογκολογικό Κέντρο και απειλεί με διαρροή χιλιάδων δεδομένων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το ΑΚΕΛ καταψηφίζει τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη για το 2026

 11.12.2025 - 17:48
Επόμενο άρθρο

«Πρασίνισε» η Βιέννη - Δείτε βίντεο από το pregame των Ομονοιατών

 11.12.2025 - 18:05
Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη με Μητσοτάκη - Στο επίκεντρο η επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό

Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη με Μητσοτάκη - Στο επίκεντρο η επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της απογευματινής κοινής συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη με Μητσοτάκη - Στο επίκεντρο η επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό

Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη με Μητσοτάκη - Στο επίκεντρο η επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό

  •  11.12.2025 - 16:22
Το ΑΚΕΛ καταψηφίζει τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη για το 2026

Το ΑΚΕΛ καταψηφίζει τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη για το 2026

  •  11.12.2025 - 17:48
Τρεις ώρες μέσα στις Κεντρικές Φυλακές! Ο Φυτιρής σε αυτοψία: «Όποιος μπαίνει εδώ, πρέπει να βγαίνει καλύτερος»

Τρεις ώρες μέσα στις Κεντρικές Φυλακές! Ο Φυτιρής σε αυτοψία: «Όποιος μπαίνει εδώ, πρέπει να βγαίνει καλύτερος»

  •  11.12.2025 - 16:30
ΠΟΕΔ: Αποφάσισαν στάση εργασίας οι δάσκαλοι για το σύστημα αξιολόγησης - Πότε «κατεβάζουν ρολά» τα σχολεία

ΠΟΕΔ: Αποφάσισαν στάση εργασίας οι δάσκαλοι για το σύστημα αξιολόγησης - Πότε «κατεβάζουν ρολά» τα σχολεία

  •  11.12.2025 - 17:50
Προσοχή - απάτη: Παριστάνουν τους γιατρούς και αποσπούν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες - Πώς δρουν

Προσοχή - απάτη: Παριστάνουν τους γιατρούς και αποσπούν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες - Πώς δρουν

  •  11.12.2025 - 16:44
Ένα νέο κατάστημα Lidl άνοιξε τις πόρτες του – Επένδυση ύψους 11 εκατ. ευρώ – Δείτε φωτογραφίες

Ένα νέο κατάστημα Lidl άνοιξε τις πόρτες του – Επένδυση ύψους 11 εκατ. ευρώ – Δείτε φωτογραφίες

  •  11.12.2025 - 16:38
Άγριο έγκλημα: Τεμάχισε τη 38χρονη Κριστίνα ο σύντροφός της - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της

Άγριο έγκλημα: Τεμάχισε τη 38χρονη Κριστίνα ο σύντροφός της - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της

  •  11.12.2025 - 14:43
VIDEO: Βούρκωσε η Χριστιάνα Αριστοτέλους - «Δεν υπάρχει άνθρωπος που τον γνώρισε και δεν τον αγάπησε» - Το «αντίο» στον Μιχάλη Ιγνατίου

VIDEO: Βούρκωσε η Χριστιάνα Αριστοτέλους - «Δεν υπάρχει άνθρωπος που τον γνώρισε και δεν τον αγάπησε» - Το «αντίο» στον Μιχάλη Ιγνατίου

  •  11.12.2025 - 17:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα