Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣημαντική νίκη για την Ελλάδα - Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup
ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική νίκη για την Ελλάδα - Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup

 11.12.2025 - 18:30
Σημαντική νίκη για την Ελλάδα - Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup

Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup, επικρατώντας του Βέλγου ομολόγου του, Βινσέντ βαν Πέτεγκεμ.

Στην ψηφοφορία που διεξήχθη στις Βρυξέλλες, οι 20 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης καλούνταν να εκλέξουν, με πλειοψηφία τουλάχιστον 11 ψήφων τον επικεφαλής του άτυπου μα καθοριστικού οργάνου που διαμορφώνει τη δημοσιονομική πολιτική της Ευρωζώνης.

Η εκλογή Πιερρακάκη ερμηνεύεται ως ισχυρό μήνυμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς μόλις μία δεκαετία μετά την κρίση, η χώρα που κινδύνευε να βρεθεί εκτός Ευρωζώνης, αναλαμβάνει πλέον τα ηνία του Eurogroup. Παράλληλα, η επιλογή του θεωρείται προϊόν σύνθετων ισορροπιών μεταξύ γεωπολιτικών τάσεων, δημοσιονομικών επιδόσεων και συμμαχιών εντός του ΕΛΚ, ενώ επισφραγίζει και το πολιτικό εκτόπισμα του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η εκλογή ενός Έλληνα υπουργού αποτυπώνει τη θετική μεταστροφή των οικονομικών δεικτών της Ελλάδας, με το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ να υποχωρεί. Με την εκλογή Πιερρακάκη, η Ελλάδα εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο αναβαθμισμένου ρόλου στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών οικονομικών αποφάσεων για τα επόμενα τουλάχιστον 2,5 χρόνια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Βούρκωσε η Χριστιάνα Αριστοτέλους - «Δεν υπάρχει άνθρωπος που τον γνώρισε και δεν τον αγάπησε» - Το «αντίο» στον Μιχάλη Ιγνατίου
ΠΟΕΔ: Αποφάσισαν στάση εργασίας οι δάσκαλοι για το σύστημα αξιολόγησης - Πότε «κατεβάζουν ρολά» τα σχολεία
Η Eurobank φέρνει το πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή και στην Κύπρο – Σημαντικό όφελος για Κύπριους από αγορές στην Ελλάδα – Τι αλλάζει
Άγριο έγκλημα: Τεμάχισε τη 38χρονη Κριστίνα ο σύντροφός της - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της
Τρεις ώρες μέσα στις Κεντρικές Φυλακές! Ο Φυτιρής σε αυτοψία: «Όποιος μπαίνει εδώ, πρέπει να βγαίνει καλύτερος»
Χάκερ χτύπησε το Ογκολογικό Κέντρο και απειλεί με διαρροή χιλιάδων δεδομένων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Eurobank φέρνει το πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή και στην Κύπρο – Σημαντικό όφελος για Κύπριους από αγορές στην Ελλάδα – Τι αλλάζει

 11.12.2025 - 18:25
Επόμενο άρθρο

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν-Ολγκίν μετά από 2,5 ώρες

 11.12.2025 - 18:38
Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν-Ολγκίν μετά από 2,5 ώρες

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν-Ολγκίν μετά από 2,5 ώρες

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί για το αποτέλεσμα της συνάντησης Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν-Ολγκίν στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας αφού κράτησε περίπου 2,5 ώρες ενώ ήταν προγραμματισμένο να κρατήσει αρκετά λιγότερο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν-Ολγκίν μετά από 2,5 ώρες

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν-Ολγκίν μετά από 2,5 ώρες

  •  11.12.2025 - 18:38
Το ΑΚΕΛ καταψηφίζει τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη για το 2026

Το ΑΚΕΛ καταψηφίζει τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη για το 2026

  •  11.12.2025 - 17:48
Τρεις ώρες μέσα στις Κεντρικές Φυλακές! Ο Φυτιρής σε αυτοψία: «Όποιος μπαίνει εδώ, πρέπει να βγαίνει καλύτερος»

Τρεις ώρες μέσα στις Κεντρικές Φυλακές! Ο Φυτιρής σε αυτοψία: «Όποιος μπαίνει εδώ, πρέπει να βγαίνει καλύτερος»

  •  11.12.2025 - 16:30
ΠΟΕΔ: Αποφάσισαν στάση εργασίας οι δάσκαλοι για το σύστημα αξιολόγησης - Πότε «κατεβάζουν ρολά» τα σχολεία

ΠΟΕΔ: Αποφάσισαν στάση εργασίας οι δάσκαλοι για το σύστημα αξιολόγησης - Πότε «κατεβάζουν ρολά» τα σχολεία

  •  11.12.2025 - 17:50
Προσοχή - απάτη: Παριστάνουν τους γιατρούς και αποσπούν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες - Πώς δρουν

Προσοχή - απάτη: Παριστάνουν τους γιατρούς και αποσπούν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες - Πώς δρουν

  •  11.12.2025 - 16:44
Ένα νέο κατάστημα Lidl άνοιξε τις πόρτες του – Επένδυση ύψους 11 εκατ. ευρώ – Δείτε φωτογραφίες

Ένα νέο κατάστημα Lidl άνοιξε τις πόρτες του – Επένδυση ύψους 11 εκατ. ευρώ – Δείτε φωτογραφίες

  •  11.12.2025 - 16:38
Άγριο έγκλημα: Τεμάχισε τη 38χρονη Κριστίνα ο σύντροφός της - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της

Άγριο έγκλημα: Τεμάχισε τη 38χρονη Κριστίνα ο σύντροφός της - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της

  •  11.12.2025 - 14:43
VIDEO: Βούρκωσε η Χριστιάνα Αριστοτέλους - «Δεν υπάρχει άνθρωπος που τον γνώρισε και δεν τον αγάπησε» - Το «αντίο» στον Μιχάλη Ιγνατίου

VIDEO: Βούρκωσε η Χριστιάνα Αριστοτέλους - «Δεν υπάρχει άνθρωπος που τον γνώρισε και δεν τον αγάπησε» - Το «αντίο» στον Μιχάλη Ιγνατίου

  •  11.12.2025 - 17:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα