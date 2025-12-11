Σημαντική νίκη για την Ελλάδα - Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup

Στην ψηφοφορία που διεξήχθη στις Βρυξέλλες, οι 20 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης καλούνταν να εκλέξουν, με πλειοψηφία τουλάχιστον 11 ψήφων τον επικεφαλής του άτυπου μα καθοριστικού οργάνου που διαμορφώνει τη δημοσιονομική πολιτική της Ευρωζώνης.

Η εκλογή Πιερρακάκη ερμηνεύεται ως ισχυρό μήνυμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς μόλις μία δεκαετία μετά την κρίση, η χώρα που κινδύνευε να βρεθεί εκτός Ευρωζώνης, αναλαμβάνει πλέον τα ηνία του Eurogroup. Παράλληλα, η επιλογή του θεωρείται προϊόν σύνθετων ισορροπιών μεταξύ γεωπολιτικών τάσεων, δημοσιονομικών επιδόσεων και συμμαχιών εντός του ΕΛΚ, ενώ επισφραγίζει και το πολιτικό εκτόπισμα του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η εκλογή ενός Έλληνα υπουργού αποτυπώνει τη θετική μεταστροφή των οικονομικών δεικτών της Ελλάδας, με το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ να υποχωρεί. Με την εκλογή Πιερρακάκη, η Ελλάδα εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο αναβαθμισμένου ρόλου στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών οικονομικών αποφάσεων για τα επόμενα τουλάχιστον 2,5 χρόνια.