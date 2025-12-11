Το ΑΚΕΛ καταψηφίζει τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη για το 2026

Ο Προϋπολογισμός δεν απαντά στα προβλήματα της κοινωνίας σημειώνει το ΑΚΕΛ.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, μετά από συνεδρία της Ολομέλειάς της στην οποία συζήτησε τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2026, αποφάσισε ομόφωνα όπως τον καταψηφίσει.

Παρά τη βελτίωση ορισμένων μακροοικονομικών δεικτών, ο προϋπολογισμός συνεχίζει να εξυπηρετεί μια διαχειριστική λογική που βελτιώνει ορισμένους οικονομικούς δείκτες, χωρίς να βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Η απόφαση του ΑΚΕΛ στηρίζεται στη συνολική αξιολόγηση της πραγματικής εικόνας της κυπριακής οικονομίας, αλλά και στις προτεραιότητες που ακολουθεί η κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη.

Πίσω από τις θετικές αξιολογήσεις, βρίσκεται η πραγματική εικόνα μιας οικονομίας που μεγεθύνεται, χωρίς όμως να μετασχηματίζεται προς όφελος των πολλών. Οι ανισότητες αυξάνονται, η αγοραστική δύναμη των μισθών μένει στάσιμη και η κρίση του κόστους διαβίωσης δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά.

Ο προϋπολογισμός του 2026 δεν δίνει λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα όπως είναι η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια, η απρόσιτη στέγη και η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.

Συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο χωρίς να δίνει απαντήσεις στην ενεργειακή ανασφάλεια, στις καθυστερήσεις κρίσιμων έργων, στην έλλειψη περιβαλλοντικών μεταρρυθμίσεων, στην υποτονική ψηφιακή μετάβαση, την κοινωνικά άδικη πράσινη μετάβαση και την επικίνδυνη συγκέντρωση της αγοράς σε τομείς όπως είναι οι τράπεζες, η ενέργεια και η υγεία.

Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να διεκδικεί για την πραγματική ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων καθώς και μια δικαιότερη κατανομή του πλούτου που παράγεται.

Θα επιμένει στην ανάγκη αναπροσαρμογής των προτεραιοτήτων της χώρας, έτσι ώστε η οικονομία να υπηρετεί τους ανθρώπους και το περιβάλλον.