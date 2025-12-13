Ecommbx
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝεκρός 23χρονος: Η επίσημη ανακοίνωση από το Τμήμα Φυλακών - Βρέθηκε εντός του κελιού του χωρίς ζωτικές ενδείξεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νεκρός 23χρονος: Η επίσημη ανακοίνωση από το Τμήμα Φυλακών - Βρέθηκε εντός του κελιού του χωρίς ζωτικές ενδείξεις

 13.12.2025 - 13:50
Νεκρός 23χρονος: Η επίσημη ανακοίνωση από το Τμήμα Φυλακών - Βρέθηκε εντός του κελιού του χωρίς ζωτικές ενδείξεις

Στις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, και συγκεκριμένα γύρω στις 02:00, μέλος του προσωπικού των Κεντρικών Φυλακών εντόπισε κατάδικο αλλοδαπό ηλικίας 23 ετών εντός του κελιού του, χωρίς ζωτικές ενδείξεις.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του - Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή

Άμεσα ενημερώθηκαν οι Ιατρικές Υπηρεσίες του Τμήματος Φυλακών, οι οποίες προσήλθαν στον χώρο και διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ακολούθως, ενημερώθηκε η Αστυνομία, ενώ την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λευκωσίας.

Στο Τμήμα Φυλακών μετέβη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ. Κωνσταντίνος Φυτιρής, ο οποίος έτυχε πλήρους ενημέρωσης για το περιστατικό.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού, η οποία προγραμματίζεται να διενεργηθεί σήμερα το απόγευμα.

Το Τμήμα Φυλακών συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές.

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του - Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του - Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή

Τις συνθήκες θανάτου του 23χρονου Abdul Kader Almfalani, από τη Συρία, κατάδικου στις Κεντρικές Φυλακές διερευνά η Αστυνομία.

