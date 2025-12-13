Νεκρός 23χρονος: Η επίσημη ανακοίνωση από το Τμήμα Φυλακών - Βρέθηκε εντός του κελιού του χωρίς ζωτικές ενδείξεις

Άμεσα ενημερώθηκαν οι Ιατρικές Υπηρεσίες του Τμήματος Φυλακών, οι οποίες προσήλθαν στον χώρο και διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ακολούθως, ενημερώθηκε η Αστυνομία, ενώ την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λευκωσίας.

Στο Τμήμα Φυλακών μετέβη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ. Κωνσταντίνος Φυτιρής, ο οποίος έτυχε πλήρους ενημέρωσης για το περιστατικό.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού, η οποία προγραμματίζεται να διενεργηθεί σήμερα το απόγευμα.

Το Τμήμα Φυλακών συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές.