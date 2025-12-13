Νεκρός στις Φυλακές: Έσπευσε άμεσα ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης, συνομίλησε και με τον ΠτΔ

Για αυτό και στην είδηση του νέου θανάτου στις Φυλακές, ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής μετέβη άμεσα στις Κεντρικές για να ενημερωθεί για το συμβάν και την κατάσταση που επικρατεί.

Η συνάντηση κράτησε περίπου δύο ώρες και στη συνέχεια μετέβη στο Προεδρικό όπου είχε σύντομη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Όλα δείχνουν πάντως πως ο 23χρονος έθεσε τέρμα στη ζωή του, και τα ερωτηματικά είναι πολλά καθώς δεν υπήρχαν οποιαδήποτε σημάδια που να οδηγούσαν σε τέτοια συμπεριφορά ενώ θα αποφυλακιζόταν σε λίγες μέρες ενόψει των εορτών.