Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝεκρός στις Φυλακές: Έσπευσε άμεσα ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης, συνομίλησε και με τον ΠτΔ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νεκρός στις Φυλακές: Έσπευσε άμεσα ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης, συνομίλησε και με τον ΠτΔ

 13.12.2025 - 11:33
Νεκρός στις Φυλακές: Έσπευσε άμεσα ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης, συνομίλησε και με τον ΠτΔ

Ανησυχία προκαλεί στις τάξεις της Κυβέρνησης ο νέος θάνατος στις Κεντρικές Φυλακές μετά και τον ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θάνατο 35χρονο Αιγύπτιο υπόδικο τις προηγούμενες μέρες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κι άλλος νεκρός στις Φυλακές – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα – Οι πρώτες πληροφορίες

Για αυτό και στην είδηση του νέου θανάτου στις Φυλακές, ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής μετέβη άμεσα στις Κεντρικές για να ενημερωθεί για το συμβάν και την κατάσταση που επικρατεί.

Η συνάντηση κράτησε περίπου δύο ώρες και στη συνέχεια μετέβη στο Προεδρικό όπου είχε σύντομη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του - Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή

Όλα δείχνουν πάντως πως ο 23χρονος έθεσε τέρμα στη ζωή του, και τα ερωτηματικά είναι πολλά καθώς δεν υπήρχαν οποιαδήποτε σημάδια που να οδηγούσαν σε τέτοια συμπεριφορά ενώ θα αποφυλακιζόταν σε λίγες μέρες ενόψει των εορτών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ασύλληπτη τραγωδία: 15χρονος ξεκλήρισε την οικογένεια της κοπέλας του επειδή τον χώρισε
Ίσως του ήταν λίγο… μικρή – Viral βίντεο με μοτοσικλετιστή σε ρόλο από «Flintstones» να οδηγεί με… τα πόδια
Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για το άνοιγμα του θρυλικού ξενοδοχείου Βερεγγάρια στον Πρόδρομο
Θέλετε τα ρούχα σας να αντέχουν περισσότερο; Ποια πλύση πρέπει να χρησιμοποιείτε
Θα «αποδράσετε» το Σαββατοκύριακο; Ιδού οι παραμυθένιες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε πόλεις και χωριά
Χριστουγεννιάτικα δώρα: Πότε αναμένονται περαιτέρω εκπτώσεις - Τι να προσέξετε όταν αγοράζετε παιχνίδια – Προσοχή σε TEMU και SHEIN

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εσείς τις έχετε κατεβάσει; Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές για iPhone το 2025

 13.12.2025 - 11:20
Επόμενο άρθρο

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του - Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή

 13.12.2025 - 11:34
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του - Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του - Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή

Τις συνθήκες θανάτου του 23χρονου Abdul Kader Almfalani, από τη Συρία, κατάδικου στις Κεντρικές Φυλακές διερευνά η Αστυνομία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του - Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του - Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή

  •  13.12.2025 - 11:34
Χριστουγεννιάτικα δώρα: Πότε αναμένονται περαιτέρω εκπτώσεις - Τι να προσέξετε όταν αγοράζετε παιχνίδια – Προσοχή σε TEMU και SHEIN

Χριστουγεννιάτικα δώρα: Πότε αναμένονται περαιτέρω εκπτώσεις - Τι να προσέξετε όταν αγοράζετε παιχνίδια – Προσοχή σε TEMU και SHEIN

  •  13.12.2025 - 07:42
Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»

Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»

  •  13.12.2025 - 08:20
Ασύλληπτη τραγωδία: 15χρονος ξεκλήρισε την οικογένεια της κοπέλας του επειδή τον χώρισε

Ασύλληπτη τραγωδία: 15χρονος ξεκλήρισε την οικογένεια της κοπέλας του επειδή τον χώρισε

  •  13.12.2025 - 09:16
VIDEO: Έβαλαν φωτιά σε ελαστικά στη μέση του δρόμου μπροστά από Εκκλησία – Κίνδυνος για τους οδηγούς – Επιφυλακή για μέρα «ACAB»

VIDEO: Έβαλαν φωτιά σε ελαστικά στη μέση του δρόμου μπροστά από Εκκλησία – Κίνδυνος για τους οδηγούς – Επιφυλακή για μέρα «ACAB»

  •  13.12.2025 - 10:18
Θα «αποδράσετε» το Σαββατοκύριακο; Ιδού οι παραμυθένιες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε πόλεις και χωριά

Θα «αποδράσετε» το Σαββατοκύριακο; Ιδού οι παραμυθένιες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε πόλεις και χωριά

  •  13.12.2025 - 07:44
Ίσως του ήταν λίγο… μικρή – Viral βίντεο με μοτοσικλετιστή σε ρόλο από «Flintstones» να οδηγεί με… τα πόδια

Ίσως του ήταν λίγο… μικρή – Viral βίντεο με μοτοσικλετιστή σε ρόλο από «Flintstones» να οδηγεί με… τα πόδια

  •  13.12.2025 - 10:00
Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για το άνοιγμα του θρυλικού ξενοδοχείου Βερεγγάρια στον Πρόδρομο

Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για το άνοιγμα του θρυλικού ξενοδοχείου Βερεγγάρια στον Πρόδρομο

  •  13.12.2025 - 08:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα