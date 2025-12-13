Ecommbx
Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για το άνοιγμα του θρυλικού ξενοδοχείου Βερεγγάρια στον Πρόδρομο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για το άνοιγμα του θρυλικού ξενοδοχείου Βερεγγάρια στον Πρόδρομο

 13.12.2025 - 08:52
Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για το άνοιγμα του θρυλικού ξενοδοχείου Βερεγγάρια στον Πρόδρομο

Με σεβασμό στην αυθεντικότητα και την ιστορία του Berengaria, το θρυλικό ορεινό καταφύγιο αρχίζει να παίρνει ξανά μορφή — έτοιμο να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της παρουσίας του.

Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του Βερεγγάρια θα συνδυάζουν με αρμονικό και κομψό τρόπο το παραδοσιακό στυλ με τις μοντέρνες πινελιές, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο θα βρίσκονται οι ανεξάρτητες επαύλεις και τα οικιστικά διαμερίσματα, τα οποία θα ακολουθούν με σεβασμό τη φυσική τοπογραφία του εδάφους, αναδεικνύοντας την ομορφιά του δασωμένου χώρου.

Στην εξωτερική όψη του κτιρίου θα κυριαρχεί η γκρίζα πέτρα, τα παράθυρα θα διατηρήσουν την αρχική τους μορφή, και η στέγη θα χτιστεί ξανά. Οι χαρακτηριστικοί ακρινοί πύργοι και ο κυρίαρχος πύργος πάνω από την είσοδο θα συντηρηθούν, με το ξύλο και την πέτρα να πρωταγωνιστούν. Ο εξωτερικός χώρος θα διαθέτει πισίνα, άνετους καθιστικούς χώρους, χώρο προγεύματος και μπαρ, και όλα αυτά, με την εκπληκτική θέα του δάσους.

Η είσοδος του ξενοδοχείου θα είναι μεγαλοπρεπής, η οποία θα αναπαλαιωθεί στην αρχική της μορφή, διατηρώντας τον ιστορικό της χαρακτήρα. Από το χώρο της εισόδου ο επισκέπτης θα οδηγείται στο εστιατόριο, στην καφετέρια, στο χώρο μπιλιάρδου και στο καθιστικό με τα δύο παλιά τζάκια και το αναγνωστήριο. Οι όροφοι του ξενοδοχείου θα φιλοξενούν τις σουίτες και τα διαμερίσματα Condo.

Το νέο πολυτελές σπα του ξενοδοχείου, το οποίο θα διαθέτει διάφορα πολυτελή προνόμια, θα βρίσκεται κάτω από το επίπεδο του χώρου και θα συνδέεται μοναδικά με τον περιβάλλοντα χώρο.

Πηγή: myplace.cy

