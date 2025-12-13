Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο ο απόηχος της συνάντησης Χριστουδουλίδη-Έρχιουρμαν-Ολγκίν, οι Βουλευτικές και οι αυξήσεις σε ενοίκια

Άλλα θέματα είναι επίσης η επικείμενη στάση εργασίας των δασκάλων, η απουσία των νεαρών ψηφοφόρων από τον εκλογικό κατάλογο, η επίσημη επίσκεψη της Προέδρου της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, στην Κύπρο, οι αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων και η επέλαση των εποχικών λοιμώξεων.

H «Αλήθεια» στο κύριό της θέμα με τίτλο «Η απουσία δεν είναι αθώα» γράφει ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν συμπεριλήφθηκε στην κοινή δήλωση των δύο ηγετών και του ΟΗΕ, αλλά αναφέρθηκε ξεκάθαρα η πολιτική ισότητα. Αλλού αναφέρεται στη στάση εργασίας των δασκάλων την προσεχή Πέμπτη, γράφοντας ότι οι γονείς είναι πυρ και μανία με τους δασκάλους. Σε άλλο θέμα γράφει ότι το συμπέρασμα της Εισαγγελέως της έδρας του Εφετείου Αθηνών για τη Χρυσή Αυγή είναι ότι πρόκειται για εγκληματική ναζιστική οργάνωση.

Ο «Πολίτης» στο κύριό του θέμα με τίτλο «Στην Άγκυρα ξεκαθαρίζει το σκηνικό» γράφει ότι οι διαβουλεύσεις της Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην Άγκυρα θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το πώς η τουρκική Κυβέρνηση ερμηνεύει τις αναφορές περί λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Αλλού γράφει ότι με τους νέους διορισμούς αξιωματούχων τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος για αποποίηση των συντάξεων. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η στάση εργασίας της ΠΟΕΔ πυροδοτεί αντιδράσεις από πλευράς των οργανωμένων γονέων, που καταγγέλλουν χρήση των παιδιών ως μοχλό πίεσης.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριό του θέμα με τίτλο «Τα ψηφίσματα θέτουν το πλαίσιο» γράφει ότι η τριμερής συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν-Ολγκίν έδειξε ότι τα ψηφίσματα θέτουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι όποιες συζητήσεις στο Κυπριακό. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα γράφει ότι οι τιμές των ενοικίων αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο, με την αύξηση σε κάποιες περιπτώσεις να φθάνει στα €450 τον μήνα. Αλλού γράφει ότι οι εποχικές λοιμώξεις άρχισαν να εισβάλλουν στην καθημερινότητά μας.

Η «Χαραυγή» στο κύριό της θέμα με τίτλο «Κτίζουν ‘’έδαφος’’ για επανέναρξη των συνομιλιών!» γράφει ότι η πλειονότητα των μελών του Εθνικού Συμβουλίου θεωρεί βήμα προς την ορθή κατεύθυνση την κοινή συνάντηση των δύο ηγετών με την Ολγκίν και το κοινό ανακοινωθέν. Αλλού γράφει ότι ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΛΑΜ εμπόδισαν τη στήριξη στον προσφυγικό κόσμο. Σε άλλο θέμα γράφει ότι έχουν ολοκληρωθεί 130 ανασκαφές για ανεύρεση αγνοουμένων και ότι το 10% των προσπαθειών της ΔΕΑ στέφεται με επιτυχία.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” στο κύριό της θέμα με τίτλο «Οι νεαροί ψηφοφόροι σνομπάρουν τις εκλογές» γράφει ότι πέραν των μισών ψηφοφόρων κάτω των 25 ετών δεν είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην επίσημη επίσκεψη της Προέδρου της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, στην Κύπρο. Αλλού αναφέρεται στη δήλωση του Υπουργού Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, ότι ο εκσυγχρονισμός της Εθνικής Φρουράς αποτελεί «βασική προτεραιότητα».