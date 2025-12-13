Ασύλληπτη τραγωδία: 15χρονος ξεκλήρισε την οικογένεια της κοπέλας του επειδή τον χώρισε

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στην Οντέσα, όπου οι Αρχές εντόπισαν νεκρή τη 39χρονη Τζένιφερ Ροντρίγκεζ στο διαμέρισμά της. Μαζί της βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και τα δύο μικρότερα παιδιά της, ένα κορίτσι 13 ετών και ένα αγόρι μόλις 9 ετών.

Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο ύστερα από κλήσεις κατοίκων που ανέφεραν πυροβολισμούς. Ο ανήλικος δράστης είχε ήδη διαφύγει, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη περίπου σαράντα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των Αρχών.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο 15χρονος διατηρούσε σχέση με τη μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, συνομήλική του, και φέρεται αρχικά να είχε σκοπό να της επιτεθεί έξω από το σχολείο της. Τελικά, άλλαξε σχέδιο και κατευθύνθηκε στο σπίτι της, όπου και σημειώθηκε η φονική επίθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός δεν μπορούσε να αποδεχτεί τον χωρισμό που του είχε ζητήσει η κοπέλα. Η ίδια δεν τραυματίστηκε, ωστόσο παραμένει ασαφές αν βρισκόταν στο διαμέρισμα τη στιγμή των πυροβολισμών.

Ο πατέρας των παιδιών, ο οποίος είχε χωρίσει στο παρελθόν με τη Ροντρίγκεζ, δήλωσε συντετριμμένος, τονίζοντας σε δημόσια τοποθέτησή του ότι «κανείς μας δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα ζούσαμε μια τέτοια τραγωδία». Σε βάρος του 15χρονου έχουν ασκηθεί βαριές κατηγορίες για τριπλή ανθρωποκτονία και παραμένει υπό κράτηση. Αν και στο Τέξας προβλέπεται η θανατική ποινή, η συγκεκριμένη ποινή δεν εφαρμόζεται σε ανήλικους, ακόμη και σε περιπτώσεις ανθρωποκτονίας.

Σε μικρή απόσταση από το σημείο της τραγωδίας εντοπίστηκε ένα πιστόλι, το οποίο εξετάζεται εργαστηριακά προκειμένου να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα. Οι Αρχές, πάντως, έχουν ήδη ταυτοποιήσει το πρόσωπο που προμηθεύτηκε το όπλο.

