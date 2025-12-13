Θέλετε τα ρούχα σας να αντέχουν περισσότερο; Ποια πλύση πρέπει να χρησιμοποιείτε

Η συγγραφέας και ερευνήτρια Lucy Cotton σε μελέτη της εξετάζει πώς η πλύση στο πλυντήριο οδηγεί στην απελευθέρωση μικροϊνών που αποκολλώνται από τα υφάσματα και συμβάλλουν στη φθορά και την πρόωρη γήρανση των ρούχων.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεκάδες μπλουζάκια από έναν συγκεκριμένο προμηθευτή αθλητικής ένδυσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν από τις δοκιμές, καθάρισαν τα πλυντήρια ώστε να βεβαιωθούν ότι δεν υπήρχαν προϋπάρχουσες μικροΐνες. Στη συνέχεια συνέλεξαν το νερό κάθε πλήρους κύκλου, ώστε να ζυγίσουν με ακρίβεια τις νέες μικροΐνες που απελευθερώθηκαν.

Τι έδειξαν οι δοκιμές

Μετά από δεκάδες δοκιμές σε διαφορετικά χρώματα, υφάσματα, θερμοκρασίες και διάρκεια πλύσης, τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα:

Ο κύκλος 40°C / 85 λεπτών προκάλεσε σημαντικά μεγαλύτερη απώλεια χρώματος σε σύγκριση με τον σύντομο κύκλο 30 λεπτών με κρύο νερό.

Οι αυξημένοι χρόνοι και θερμοκρασίες προκάλεσαν μεγαλύτερη μεταφορά βαφής σε λευκά υφάσματα.

Το ίδιο μοτίβο καταγράφηκε και στη διάλυση μικροϊνών: υψηλότερη θερμοκρασία σημαίνει περισσότερες μικροΐνες στα βαμβακερά και πολυεστερικά υφάσματα.

Μάλιστα, η απελευθέρωση μικροϊνών δεν μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου.

Ο πιο φιλικός κύκλος πλύσης για τα ρούχα και για το περιβάλλον

Με βάση τα ευρήματα, οι επιστήμονες καταλήγουν ότι ο ιδανικός κύκλος πλύσης είναι ήπιος, κρύος και σύντομος.

Μειώνοντας χρόνο και θερμοκρασία:

περιορίζεται η ρύπανση των υδάτων από μικροΐνες

μειώνεται η ποσότητα απορρυπαντικού που απαιτείται

μειώνεται και το ενεργειακό αποτύπωμα της πλύσης.

