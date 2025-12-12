Ecommbx
LIKE ONLINE

Άνδρας στην Κίνα ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για μια πρόταση γάμου με θέμα έναν «Hello Kitty Παρθενώνα»

 12.12.2025 - 16:00
Άνδρας στην Κίνα ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για μια πρόταση γάμου με θέμα έναν «Hello Kitty Παρθενώνα»

Ένας νεαρός επιχειρηματίας από την Κίνα έγινε viral, αφού οργάνωσε μια περίτεχνη πρότασηάμου, η οποία φέρεται να κόστισε περίπου 75.000 ευρώ, στην περιοχή Σενζέν της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ.

Η σκηνή περιλάμβανε μια κολοσσιαία κατασκευή που έμοιαζε με ναό, η οποία ονομάστηκε «Hello Kitty Παρθενώνας» λόγω του μεγέθους και του σχεδιασμού της.

Όταν το βίντεο από την πρόταση γάμου διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσε μια συζήτηση σχετικά την ακραία επιδείξη πλούτου.

 
 
 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το κίνητρο πίσω από αυτό την κίνηση του άνδρα ήταν η επιθυμία του ευχαριστήσει την σύντροφό του, η οποία έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στον ιαπωνικό χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων.

 

Πρόταση γάμου: επίδειξη πλούτου ή πράξη αγάπης;

Αντί να είναι κατασκευασμένες από μάρμαρο, οι κίονες της πελώριας κατασκευής ήταν φτιαγμένες από χιλιάδες κούκλες Hello Kitty, τοποθετημένοι έτσι ώστε να μιμούνται την κλίμακα και το μεγαλείο του μνημείου. Το πάντρεμα της αρχιτεκτονικής του μνημείου και της σύγχρονης ποπ κουλτούρας αμέσως κέρδισε το κοινό παγκοσμίως – ενώ εξόργισε κάποιους άλλους.

 
 
 
Τα βίντεο από την προετοιμασία δείχνουν ότι η κατασκευή απαιτούσε άπλετο χρόνο και εργασία. Εκτός από τον κύριο ναό, ο χώρος ήταν διακοσμημένος με τεράστιες συνθέσεις από τριαντάφυλλα, χιλιάδες φωτάκια και ένα κόκκινο χαλί, δημιουργώντας ένα θεατρικό σκηνικό για την ερώτηση που θα άλλαζε τη ζωή της.

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ενέργεια προκάλεσε έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο. Ενώ πολλοί σχολιαστές εξήραν την ευρηματικότητα του άνδρα, άλλοι έσπευσαν να επικρίνουν την τεράστια δαπάνη ως χυδαία και άσκοπη.

 

 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν γρήγορα με σχόλια που υποστηρίζουν ότι η πρόταση γάμου είναι μια πράξη αγάπης και αφοσίωσης και όχι μια κραυγή για δημοσιότητα. Όπως επισήμαναν δε κάποιοι χρήστες, το κόστος, είναι πλέον το κεντρικό θέμα συζήτησης, επισκιάζοντας το ίδιο το ζευγάρι.

Όπως όλα δείχνουν, η εν λόγω viral ιστορία αποτελεί μια συναρπαστική εικόνα του σύγχρονου ρομαντισμού, όπου μια απλή ερώτηση μετατρέπεται σε ένα σχολαστικά τεκμηριωμένο, παγκοσμίως διαδεδομένο έργο πολυτελούς performance art.

Συνολικά 160.094 Κύπριοι πολίτες άνω των 18 ετών, δεν έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής στον εκλογικό κατάλογο, ενώ για στις ηλικίες 18-25 το ποσοστό των μη εγγεγραμμένων ανέρχεται στο 52,06% σύμφωνα με τα στοιχεία από το Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού, όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελλίκος Ηλία, την Παρασκευή.

