ΥΠΑΜ: «Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για επιχειρησιακή αναβάθμιση της ΕΦ» - Πολλά τα λεφτά από το SAFE

Σύμφωνα με τον κ. Πάλμα, η σημερινή τελετή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας μακράς πορείας εκπαίδευσης και την εκπλήρωση ενός στόχου που οι αποφοιτούντες υπηρέτησαν με αφοσίωση και επιμονή.

«Πλέον με τη στάση, τη συμπεριφορά σας και τον τρόπο που ασκείται τα καθήκοντά σας οφείλετε να αποδεικνύετε εμπράκτως ότι η τήρηση των κανόνων δεν αποτελεί απλή υποχρέωση, αλλά αξία. Μια αξία που αντανακλά το επίπεδο τη πειθαρχίας, της σοβαρότητας και της θεσμικής συνέπειας που χαρακτηρίζει το ίδιο το στράτευμα. Γι’ αυτό και σας καλώ να εφαρμόζετε απαρέγκλιτα τον νόμο, να διασφαλίζετε την πειθαρχία και να απαιτείτε την εφαρμογή τους με σταθερότητα, ακεραιότητα και πάντοτε με απόλυτο σεβασμό προς το ανθρώπινο δυναμικό του στρατεύματος», σημείωσε σχετικά.

Προσέθεσε ότι παρόλες τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν στη μέχρι τώρα θητεία τους, η σημερινή τους επιτυχία αποτελεί «την καλύτερη απόδειξη της προσπάθειας που καταβάλατε και της αποφασιστικότητας που σας χαρακτηρίζει ως άτομα».

«Σας διαβεβαιώνω ότι η θητεία σας θα συνεχίσει να είναι απαιτητική. Διατηρήστε πάντοτε ψηλά το φρόνημα και το ήθος σας, όπως διαχρονικά και υπερήφανα πράττουν όσοι υπηρετούν στη Στρατονομία. Κάθε σας απόφαση και κάθε σας πράξη θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις αξίες που διαχρονικά διατρέχουν την ιστορία της Στρατονομίας. Θάρρος, πίστη στον σκοπό, συνοχή, ακεραιότητα, αλληλεγγύη», υπογράμμισε.

«Να θυμάστε πάντοτε ότι ο ρόλος της Στρατονομίας, και της Εθνικής Φρουράς στο σύνολό της, υπερβαίνει τη στρατιωτική ετοιμότητα. Αποτελεί πηγή ισχύος, εγγύηση για την ασφάλεια του λαού μας και ισχυρό μήνυμα πως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί με κάθε τρόπο την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα», ανέφερε εν συνεχεία.

«Ως Υπουργείο Άμυνας, σε μια πατρίδα που για 51 χρόνια βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής κατοχής και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υπαρκτούς κινδύνους και νέες, αναδυόμενες προκλήσεις, συνεχίζουμε να θέτουμε τον πήχη ψηλά και να εργαζόμαστε αδιάκοπα για το καλύτερο, τόσο για την Εθνική Φρουρά όσο και, κατ’ επέκταση, για όλους τους πολίτες και την ίδια τη χώρα μας», τόνισε περαιτέρω

Προσέθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελούν αδήριτη ανάγκη και προϋπόθεση για τη διασφάλιση της αποτρεπτικής ικανότητας και της συνολικής ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί μια σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική δύναμη αποτροπής. Εργαζόμαστε συστηματικά με στόχο την υλοποίηση του εξοπλιστικού μας προγράμματος και την αναβάθμιση των υποδομών μας», τόνισε ο Υπουργός.

Συμπλήρωσε ότι η συμμετοχή της Κύπρου στο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει για την Κυπριακή Δημοκρατία ποσό ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί «σημαντική απόδειξη της πρόθεσής μας να αναβαθμίσουμε την αποτρεπτική μας ισχύ».

Σε μια εποχή κατά την οποία οι τεχνολογίες στον τομέα της άμυνας εξελίσσονται με ραγδαίο ρυθμό, σημαντική θέση στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε έχει η ενδυνάμωση του τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας και η διαμόρφωση ενός ισχυρού εγχώριου οικοσυστήματος αμυντικής βιομηχανίας, το οποίο με τη σειρά του θα αποδώσει ουσιαστικό όφελος στον τομέα της άμυνας.

Πολύ σημαντικές είναι επίσης οι συνεργασίες μας με φίλες χώρες, είτε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μέσω διμερών και πολυμερών σχημάτων, οι οποίες αποδίδουν ουσιαστικό όφελος στον τομέα της άμυνας της πατρίδας μας.

Μέσα από αυτές ενισχύεται η διπλωματική μας επιρροή, αναδεικνύεται το αναβαθμισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης που μας συνδέει μαζί με τους εταίρους μας και, ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Κλείνοντας, ο κ. Πάλμας συνεχάρη τους γονείς και τους οικείου των νέων στρατονόμων, καθώς και τον Διοικητή Στρατονομίας, τον Διοικητή του Κέντρου Εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτές, για «τη στοχευμένη καθοδήγησή τους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης».

«Με την επαγγελματική τους επάρκεια, τη μεθοδικότητα και την καθοδήγησή τους, διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον στο οποίο οι νέοι Στρατονόμοι μπόρεσαν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να προετοιμαστούν ουσιαστικά για τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν σήμερα. Εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε πλήρως στα καθήκοντά σας, σας συγχαίρω ακόμη μια φορά για την επιτυχία σας», κατέληξε ο κ. Πάλμας.