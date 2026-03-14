Σοβαρή καταγγελία από ΕΔΕΚ: Εκλογικά επιτελεία άλλων κομμάτων παρενοχλούν μέλη της - Λόγος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

 14.03.2026 - 17:01
Σε καταγγελία προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προτίθενται να προχωρήσουν μέλη της ΕΔΕΚ, καταγγέλλοντας παράνομη παρενόχληση από εκλογικά επιτελεία υποψηφίων του «ΑΛΜΑ» στην Πάφο και του ΔΗΚΟ στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με τα μέλη της ΕΔΕΚ, η επικοινωνία μαζί τους πραγματοποιείται χωρίς τη συγκατάθεσή τους και κατά παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Όπως αναφέρουν, η ενόχληση διαρκεί εδώ και αρκετό διάστημα, ωστόσο αρχικά επέλεξαν να την αγνοήσουν.

Όπως υποστηρίζουν, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει ενταθεί, με αποτέλεσμα η παρενόχληση να γίνεται συστηματική, γεγονός που τους οδηγεί στην απόφαση να κινηθούν επίσημα με καταγγελία προς την αρμόδια Αρχή.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Σε καταγγελία στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προτίθενται να προχωρήσουν μέλη της ΕΔΕΚ, τα οποία παρενοχλούνται παράνομα και κατά παράβαση όλων των νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, από τα εκλογικά επιτελεία υποψηφίου στην Πάφο του «ΑΛΜΑ» και υποψηφίου στην Λάρνακα του ΔΗΚΟ.

Η παράνομη ενόχληση διαπράττεται εδώ και καιρό, αλλά τα μέλη της ΕΔΕΚ την αγνόησαν. Ωστόσο, ο κόμπος έφτασε στο χτένι, καθώς οι δύο υποψήφιοι απώλεσαν κάθε όριο πολιτικής και προεκλογικής ηθικής και η παρενόχληση έγινε συστηματική.

Το ερώτημα είναι εάν οι υποψήφιοι του «ΑΛΜΑ» και του ΔΗΚΟ απέκτησαν με παράνομο τρόπο μητρώο μελών της ΕΔΕΚ.

Εν κατακλείδι διαμηνύουμε στους δύο υποψήφιους:

Πρώτο, ο κόπος τους είναι χαμένος. Οι Εδεκίτες δεν παραπλανώνται.

Δεύτερο, διέπραξαν λάθος, γιατί αποκάλυψαν, τα νέα «ήθη» του ενός και το πραγματικό ποιον του άλλου.

 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Nα μη σώσουμε το δέντρο και να χάσουμε το δάσος - Είχαν ενημερωθεί εξαρχής οι κτηνοτρόφοι για θανάτωση των ζώων

«Έπεσε» το ρεύμα σε χωριά της Λεμεσού – Βλάβες λόγω της κακοκαιρίας – Πότε θα επανέλθει η ηλεκτροδότηση

LIVE: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με αντίποινα - Το ιρανικό ναυτικό χτύπησε αμερικανικές βάσεις

