Αυτά τα 4 ζώδια που δημιουργούν δυνατές οικογένειες από... επιλογή

Αυτά τα ζώδια πιστεύουν πολύ στην «επιλεγμένη οικογένεια», όχι απαραίτητα στην οικογένεια με την οποία γεννιέσαι, αλλά σε εκείνη που δημιουργείς μόνος σου μέσα από βαθιές και συνειδητές σχέσεις με άλλους ανθρώπους.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι είναι το ζώδιο που δημιουργεί μια οικογένεια όπου κι αν πάει. Έχουν μια «οικογένεια» στη δουλειά, μια «οικογένεια» στην ομάδα που παίζουν, μια «οικογένεια» από τη λέσχη βιβλίου, μια «οικογένεια» από συμφοιτητές, και πάει λέγοντας. Είναι το ζώδιο που μπορεί να προσκληθεί στον γάμο της δεύτερης ξαδέρφης της κομμώτριας της μαμάς κάποιου γιατί έχει γνωριμίες! Όποιον κι αν συναντήσουν, σε οποιαδήποτε περίσταση, κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν ότι τους βλέπουν και τους εκτιμούν, και αυτό οδηγεί σε δυνατές σχέσεις στην ενήλικη ζωή. Οι Δίδυμοι είναι πάντα ανοιχτοί σε νέες γνωριμίες, δεν μένουν κολλημένοι στους καλύτερους φίλους του σχολείου. Η φιλία είναι ένα μονοπάτι ζωής και νέοι άνθρωποι μπορούν να μπουν σε αυτό οποιαδήποτε στιγμή.

Καρκίνος

Οι Καρκίνοι είναι σαν τις «μαμάδες» των οικογενειών τους. Πάντα φροντίζουν τους άλλους και βεβαιώνονται ότι όλοι έχουν αρκετό φαγητό. Είναι ο ώμος για να κλάψεις και εκείνοι που θα σβήσουν τον αριθμό ενός τοξικού πρώην από το κινητό σου όταν έρθει η ώρα να κόψεις κάθε επαφή, ακόμα κι αν εσύ δεν είσαι έτοιμος. Ένας Καρκίνος ξέρει ότι η βιολογική οικογένεια δεν είναι εγγυημένο ότι θα είναι τέλεια—ούτε και οι επιλεγμένες οικογένειες είναι. Όμως τουλάχιστον έχει μεγαλύτερο λόγο στο ποιον θα εμπιστευτεί. Ανοίγεται σε ανθρώπους με το καλύτερο «ιστορικό», σε εκείνους που έχουν αποδείξει γιατί αξίζουν να μπουν στον κύκλο του. Ο Καρκίνος ενδιαφέρεται περισσότερο για την ποιότητα παρά για την ποσότητα, γι’ αυτό οι ομάδες του είναι δεμένες και σχετικά μικρές.

Τοξότης

Ένας Τοξότης μοιάζει με ένα αδέσποτο κουταβάκι που ψάχνει να το υιοθετήσει μια καλή οικογένεια που θέλει ένα πιστό κατοικίδιο. Λατρεύει να γίνεται δεκτός σε ήδη υπάρχουσες παρέες, να τις παρατηρεί από κοντά και μετά να ενσωματώνεται στη δυναμική της ομάδας. Είναι σαν χαμαιλέοντας: μπορεί να ενεργοποιήσει τη γοητεία του όταν χρειάζεται ή να γίνει εντελώς χαλαρός και ήρεμος όταν το απαιτεί η περίσταση. Το μόνο που θέλει είναι να απορροφήσει όσο περισσότερη αγάπη μπορεί, όπου κι αν τη βρει. Είτε στη γειτονιά είτε στην άλλη άκρη του κόσμου, είναι πρόθυμος να κάνει τα πάντα για να βρει μια ομάδα ανθρώπων που θα τον κάνουν να νιώθει ότι ανήκει.

Ιχθείς

Οι Ιχθύες βρίσκονται πάντα σε αναζήτηση της «πνευματικής» τους οικογένειας. Των ανθρώπων που μοιράζονται τις πεποιθήσεις τους και την ατελείωτη αναζήτηση για γνώση. Των ανθρώπων με τους οποίους μπορούν να συζητούν για την επικαιρότητα και την πολιτική χωρίς να φοβούνται ότι θα προσβάλουν κάποιον. Έτσι λειτουργεί ο τρόπος σκέψης τους. Υπάρχουν τόσες πολλές σκέψεις που στριφογυρίζουν στο μυαλό τους, που θα ήταν κρίμα να μείνουν ανείπωτες. Αναζητούν ανθρώπους που θα τους στηρίζουν περισσότερο απ’ όλους, ό,τι κι αν συμβεί. Ανθρώπους που τους αγαπούν πραγματικά γι’ αυτό που είναι, όχι μόνο επειδή μοιράζονται το ίδιο DNA. Ανθρώπους που τους έχουν δει να μεγαλώνουν, να αλλάζουν και να εξελίσσονται, και μπορούν ειλικρινά να πουν: «Είμαι περήφανος για σένα». Ένας Ιχθύς μπορεί να αναγνωρίσει πότε κάποιος έχει μια ειλικρινή, αντικειμενική άποψη για τον άνθρωπο που έχει γίνει.

CNN: Tα τρία σενάρια για την επόμενη μέρα στο Ιράν - Το πιο πιθανό αποτέλεσμα

Έχει κι αυτό τη... σημασία του - Το λάθος που κάνουμε στην τουαλέτα - Πώς πρέπει να καθόμαστε

LIVE: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με αντίποινα - Το ιρανικό ναυτικό χτύπησε αμερικανικές βάσεις

Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης βρίσκεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με Ισραήλ, Ιράν και ΗΠΑ να συνεχίζουν τις επιθέσεις. Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με αντίποινα, με το ιρανικό ναυτικό να προχωρά σε χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

CNN: Tα τρία σενάρια για την επόμενη μέρα στο Ιράν - Το πιο πιθανό αποτέλεσμα

Σοβαρή καταγγελία από ΕΔΕΚ: Εκλογικά επιτελεία άλλων κομμάτων παρενοχλούν μέλη της - Λόγος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Nα μη σώσουμε το δέντρο και να χάσουμε το δάσος - Είχαν ενημερωθεί εξαρχής οι κτηνοτρόφοι για θανάτωση των ζώων

«Έπεσε» το ρεύμα σε χωριά της Λεμεσού – Βλάβες λόγω της κακοκαιρίας – Πότε θα επανέλθει η ηλεκτροδότηση

Αλλού η Παπά αλλού τα ράσα της

Το λες και... άγρια φύση - Δρόμος στον Στρόβολο έγινε… ποτάμι – Επί ποδός συνεργεία του Δήμου – Δείτε βίντεο

VIDEO: Χαμός μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Όχημα «έπεσε» πάνω σε δέντρο κοντά στον Μόλο

