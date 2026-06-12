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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα είπε Χριστοδουλίδης με Νικόλα: «Η επαφή μας είναι συνεχής» - Άλλο Βουλευτικές κι άλλο Προεδρικές

 12.06.2026 - 20:21
Τα είπε Χριστοδουλίδης με Νικόλα: «Η επαφή μας είναι συνεχής» - Άλλο Βουλευτικές κι άλλο Προεδρικές

Η επαφή μας με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ είναι συνεχής, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, το απόγευμα, μετά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ κ. Νικόλα Παπαδόπουλο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ερωτηθείς για το περιεχόμενο της συνάντησης αυτής, είπε ότι ενημέρωσε τον Παπαδόπουλο για τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με την κα Ολγκίν και για τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Πρόσθεσε ότι στη συνάντηση του με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ «έγινε μια αποτίμηση κυρίως από μέρους του, αλλά και με σχολιασμό από εμένα σε σχέση με τα αποτελέσματα των πρόσφατων Βουλευτικών Εκλογών και η επαφή μας είναι συνεχής».

Ερωτηθείς αν το εκλογικό αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών επηρεάζει τον κυβερνητικό ανασχηματισμό και τους σχεδιασμούς για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «όχι, δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο το αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών. Βουλευτικές Εκλογές είχαμε και όχι Προεδρικές Εκλογές».

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