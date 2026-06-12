Ο Έλον Μασκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος - Η SpaceX τίναξε τη μπάνκα με την είσοδό της στο χρηματιστήριο

Σε μια περίοδο που οι ανησυχίες για τις κοινωνικές ανισότητες έχουν ενταθεί και η κοινή γνώμη αντιμετωπίζει όλο και πιο αρνητικά τους υπερπλούσιους, ο Μασκ έχει καταφέρει να διατηρήσει ένα αφοσιωμένο κοινό υποστηρικτών -παρά την αστρονομική του περιουσία και χωρίς να διαθέτει τη λαϊκή, προσιτή περσόνα που έκανε τον Γουόρεν Μπάφετ και άλλους μεγιστάνες αγαπητούς στο ευρύ κοινό.

Ενώ οι θαυμαστές του θεωρούν ότι το αφιλτράριστο ύφος αποτελεί μέρος της γοητείας του, οι επικριτές τον περιγράφουν ως ολιγάρχη, εκφράζουν ανησυχίες για τη διοίκηση των εταιρειών του και αντιτάσσονται στις προκλητικές πολιτικές παρεμβάσεις του.

Ωστόσο, η SpaceX, ο κολοσσός της διαστημικής βιομηχανίας και της τεχνητής νοημοσύνης, που μαζί με την Tesla αποτελεί τον πυρήνα της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του Μασκ, άντλησε το ποσό-ρεκόρ των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) των μετοχών της την Πέμπτη, αναδεικνύοντας τον ενθουσιασμό των επενδυτών για τα επιχειρηματικά του σχέδια.

Πριν από την πώληση των μετοχών, το Forbes εκτιμούσε την καθαρή περιουσία του σε περίπου 780 δισεκατομμύρια δολάρια, πολύ πάνω από τον αμέσως επόμενο στη λίστα, τον συνιδρυτή της Google Λάρι Πέιτζ.

«Ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο κινούνταν γύρω στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια, λιγότερο από το ένα τρίτο της περιουσίας που ενδέχεται να διαθέτει αύριο ο Μασκ», δήλωσε στο Reuters ο Ματ Ντίροτ, αναπληρωτής συντάκτης της λίστας του Forbes.

«Μόνο ένα ακόμη άτομο, ο ιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, έχει φτάσει ποτέ σε περιουσία 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων» πρόσθεσε.

Πώς ήρθε το ρεκόρ

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του Μασκ προέρχεται πλέον από τη SpaceX, στην οποία κατέχει μερίδιο περίπου 866 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αν συνυπολογιστεί η Tesla και τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία, η καθαρή αξία ξεπέρασε τα 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια όταν άρχισαν οι διαπραγμαατεύσεις της μετοχής την Παρασκευή, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται σε εταιρικές καταθέσεις και έγγραφα. Η εκτίμηση περιλαμβάνει και μετοχικές απολαβές που κατοχυρώνονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο το απόγευμα της Παρασκευής, η αποτίμηση της SpaceX αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 τρισ. δολάρια, οπότε η εταιρεία θα γίνει η έκτη μεγαλύτερη εισηγμένη επιχείρηση στις ΗΠΑ.

Η μετοχή αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στα 175 δολάρια, αυξημένη κατά 30% σε σχέση με την τιμή της δημόσιας προσφοράς στα 135 δολάρια.

Ο Μασκ έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσω της Tesla και της SpaceX, προτού διευρύνει περαιτέρω την επιρροή του με την εξαγορά της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Twitter έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022. Η συμφωνία τού έδωσε άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες και του έδωσε φωνή για μια γκάμα ζητημάτων, από την πολιτική και τη μετανάστευση ως τις δημόσιες δαπάνες και την ελευθερία του λόγου.

Η ενασχόλησή του με την πολιτική, και ιδιαίτερα ο ρόλος του στο υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας της κυβέρνησης του Τραμπ, υπήρξε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες πρωτοβουλίες του.

Οι πολιτικές αντιδράσεις συνέπεσαν με την υποχώρηση των πωλήσεων της Tesla σε αρκετές διεθνείς αγορές το 2025, καθώς διαμαρτυρίες και μποϊκοτάζ καταναλωτών έβαλαν στο στόχαστρο την εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων.

Muskonomy

Ο Μασκ, 54 ετών, γεννήθηκε στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής από καναδή μητέρα και νοτιοαφρικανό πατέρα. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, από όπου αποφοίτησε το 1997.

Ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla το 2008, με την πεποίθηση ότι τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να συνδυάσουν υψηλές επιδόσεις με λειτουργίες που βασίζονται στο λογισμικό, συμβάλλοντας στον επαναπροσδιορισμό της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ορισμένοι αναλυτές του κλάδου εκτιμούν ότι η επιτυχία της Tesla -και η χρηματιστηριακή της αξία που ξεπέρασε το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια- ώθησε τους παραδοσιακούς κατασκευαστές να επιταχύνουν τη μετάβασή τους στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

>Πολλοί επενδυτές στοιχηματίζουν ότι ο Μασκ μπορεί να επαναλάβει αυτό το επίτευγμα στους τομείς του διαστήματος και της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η SpaceX εξακολουθεί να απαιτεί τεράστια κεφάλαια, ενώ μεγάλο μέρος της αποτίμησής της βασίζεται σε τεχνολογίες που ενδέχεται να χρειαστούν χρόνια ή ακόμη και δεκαετίες για να καταστούν εμπορικά βιώσιμες.

Πέρα από την Tesla και τη SpaceX, ο Μασκ έχει συνιδρύσει ακόμη πέντε εταιρείες, μεταξύ των οποίων η The Boring Company), που δραστηριοποιείται στις υπόγειες σήραγγες, και η Neuralink, η οποία αναπτύσσει εγκεφαλικά εμφυτεύματα.

Ως επικεφαλής της Tesla, ο Μασκ έχει προκαλέσει τόσο έντονη κριτική όσο και θαυμασμό. Σε αυτόν πιστώνεται ότι μετέτρεψε την Tesla στην πολυτιμότερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου. Για χρόνια, στελέχη των παραδοσιακών αυτοκινητοβιομηχανιών υποβάθμιζαν την απειλή που αντιπροσώπευε, αμφισβητώντας ότι μια νεοφυής εταιρεία θα μπορούσε να βρει τρόπο να παράγει μαζικά ηλεκτρικά οχήματα με κερδοφόρο τρόπο

«Ανανέωσε τον παγκόσμιο σεβασμό προς την αμερικανική εφευρετικότητα στην αυτοκινητοβιομηχανία», δήλωσε ο Μπομπ Λουτζ, πρώην αντιπρόεδρος της General Motors

Την ίδια στιγμή, η Tesla έχει βρεθεί αντιμέτωπη με δικαστικές διαμάχες και ανησυχίες των μετόχων που συνδέονται με τον εμβληματικό διευθύνοντα σύμβουλό της, ιδιαίτερα όσον αφορά το πακέτο αμοιβών του 2018, η αξία του οποίου είχε κάποτε φτάσει τα 56 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η επιρροή του Μασκ έχει γίνει τόσο εκτεταμένη ώστε παρατηρητές των αγορών έχουν ονομάσει το πλέγμα επιχειρήσεων που τον περιβάλλει «Muskonomy».

Το φαινόμενο αυτό έχει οδηγήσει στην εμφάνιση αυτού που ορισμένοι επενδυτές αποκαλούν «Elon premium» — μιας πρόσθετης αποτίμησης που προκύπτει όχι μόνο από τα παραδοσιακά οικονομικά μεγέθη, αλλά και από την πίστη των επενδυτών στο όραμα του Μασκ.

« Όπως ακριβώς και η Tesla, η SpaceX αποτελεί ένα στοίχημα πάνω στον Έλον Μασκ» δήλωσε ο Ματ Κένεντι, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής της Renaissance Capital.

«Μια χρηματιστηριακή αξία της τάξης των 1,5 έως 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων θα ανέτρεπε κάθε παραδοσιακή μεθοδολογία αποτίμησης και θα μπορούσε να περιγραφεί καλύτερα ως το “premium του Έλον Μασκ”».

Ο Μασκ χωρίς φίλτρα

Η συγκέντρωση τόσο μεγάλης επιρροής γύρω από έναν και μόνο επιχειρηματία έχει εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, τις συγκρούσεις συμφερόντων και τους κινδύνους που συνεπάγεται η υπερβολική εξάρτηση μιας εταιρείας από ένα μόνο πρόσωπο.

Με την πάροδο των ετών, ο Μασκ έχει μετατρέψει τις συγκρούσεις του με ρυθμιστικές αρχές, δισεκατομμυριούχους, short sellers, δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης σε επαναλαμβανόμενες αντιπαραθέσεις που συχνά εκτυλίσσονταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συμμαχία του με τον Ντόναλντ Τραμπ ακολούθησε ένα γνώριμο μοτίβο. Αφού συνέβαλε οικονομικά στην επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και υπηρέτησε σε ανώτερο συμβουλευτικό ρόλο μέσω της πρωτοβουλίας DOGE της κυβέρνησης, ο Μασκ εξελίχθηκε σε έναν από τους στενότερους εταιρικούς συμμάχους του προέδρου.

Η σχέση αυτή αργότερα κλονίστηκε εξαιτίας διαφωνιών σχετικά με την πολιτική και τις δημόσιες δαπάνες, οδηγώντας σε μια δημόσια διαμάχη. Παρότι οι δύο πλευρές έχουν έκτοτε υιοθετήσει πιο συμφιλιωτικό τόνο, η ρήξη τους ανέδειξε τα ολοένα και πιο δυσδιάκριτα όρια ανάμεσα στην επιχειρηματική αυτοκρατορία του Μασκ και τις πολιτικές του φιλοδοξίες.

Ωστόσο, για πολλούς επενδυτές, οι ανησυχίες σχετικά με τη συχνά αντισυμβατική συμπεριφορά του Μασκ επισκιάζονται από το ιστορικό των επιτυχιών του στη μετατροπή φιλόδοξων ιδεών σε κάποιες από τις πολυτιμότερες εταιρείες του κόσμου.

«Ο Έλον είναι ο Τόμας Έντισον της εποχής μας», δήλωσε πρόσφατα ο Τζέιμι Ντάιμον, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Μασκ.

Ο τραπεζίτης, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε αντίπαλος του Μασκ σε δικαστική διαμάχη, έχει έκτοτε μετατραπεί σε θαυμαστή του. Ο Ντάιμον δήλωσε πέρυσι στο CNBC ότι οι δυο τους «τα βρήκαν», ενώ χαρακτήρισε τον Μασκ «Αϊνστάιν της εποχής μας».

Πηγή: protothema.gr