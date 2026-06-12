Θρίλερ στη Νότια Αφρική: Νεκρή κληρονόμος ναυτιλιακής δυναστείας μετά από πυροβολισμό - Δείτε φωτογραφία της

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς μόλις μία ημέρα νωρίτερα είχε εντοπιστεί νεκρός στον ίδιο χώρο και ο στενός συνεργάτης της, Arno Koën.

Αρχικά, η οικογενειακή ναυτιλιακή εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι η νεαρή επιχειρηματίας έχασε τη ζωή της σε τροχαίο την 1η Ιουνίου. Ωστόσο, οι αρχές της Νότιας Αφρικής διευκρίνισαν αργότερα ότι τόσο ο θάνατος της όσο και εκείνος του 44χρονου οικονομικού διευθυντή συνδέονται με πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο Koën βρέθηκε νεκρός στις 31 Μαΐου, έχοντας δεχθεί πυροβολισμό από πιστόλι 9 χιλιοστών. Την επόμενη ημέρα, μάρτυρες φέρεται να άκουσαν δύο πυροβολισμούς να προέρχονται από το δωμάτιο της 26χρονης στο κτήμα. Οι έρευνες αποκάλυψαν στη συνέχεια ότι και η ίδια είχε υποστεί θανατηφόρο τραύμα από πυροβολισμό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η von Rantzau πυροβολήθηκε με περίστροφο διαμετρήματος 357, το οποίο φέρεται να προερχόταν από την οπλοθήκη του πατέρα της. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην έπαυλη της οικογένειας, συλλέγοντας στοιχεία και λαμβάνοντας καταθέσεις από μάρτυρες.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες των δύο θανάτων, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί κανένας ύποπτος. Παράλληλα, δεν φαίνεται να διερευνώνται άλλα πρόσωπα στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Η Caroline von Rantzau θεωρούνταν ανερχόμενο μέλος της γνωστής ναυτιλιακής δυναστείας του Αμβούργου. Ο πατέρας της είναι διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Afrika-Linien, ενώ η οικογένεια διατηρεί σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Νότια Αφρική. Η 26χρονη είχε εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε αποκτήσει πρόσφατα επιπλέον ακίνητα κοντά στα σύνορα με τη Μοζαμβίκη.

Άτομα από το περιβάλλον της περιέγραψαν τη νεαρή γυναίκα ως ιδιαίτερα αφοσιωμένη στη φροντίδα των ζώων του καταφυγίου και λάτρη του κυνηγιού. Παράλληλα, φέρεται να διατηρούσε στενή σχέση εμπιστοσύνης με τον Koën, ο οποίος διαχειριζόταν τα οικονομικά ζητήματα και τις κρατήσεις επισκεπτών του κτήματος. Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, τον αποκαλούσε συχνά «θετό πατέρα» και «μέντορά» της.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Malesela Ledwaba δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθούν νεκροψίες – νεκροτομές στα δύο θύματα, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Όπως ανέφερε, τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα βήματα της έρευνας και να δείξουν εάν θα χρειαστεί να διερευνηθεί η εμπλοκή άλλων προσώπων στην υπόθεση.

Πηγή: protothema.gr