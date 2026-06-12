Ολγκίν: Είδε Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν - Προετοιμάζονται για μία συνάντηση 5 + 1- Πότε επιστρέφει στην Κύπρο

Σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου 40 λεπτά, η κ. Ολγκίν είπε ότι ήταν μία «πολύ καλή συνάντηση» και ότι προετοιμάζονται για μία συνάντηση 5 συν 1.

Σημείωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα μεταβεί στην Άγκυρα και ακολούθως στην Αθήνα για επαφές και ότι σε δύο εβδομάδες θα πάει στις Βρυξέλλες και θα επιστρέψει στην Κύπρο.

Ερωτηθείσα από δημοσιογράφο κατά πόσον είναι ικανοποιημένη από αυτόν τον γύρο συναντήσεων απάντησε θετικά.

Η κ. Ολγκίν συναντήθηκε εκ νέου και με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής, στις 15.00.

Αυτές είναι οι δευτερες συναντήσεις της κ. Ολγκίν με τους δύο ηγέτες, καθώς είχε χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη και την περασμένη Δευτέρα.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η κ. Ολγκίν, η οποία αναχωρεί από την Κύπρο την Κυριακή, θα βρίσκεται στην Άγκυρα για επαφές Δευτέρα και Τρίτη και στην Αθήνα από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή.