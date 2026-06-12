Melora: Η νέα, πρωτοποριακή πλατφόρμα που φέρνει κοντά χωρισμένους γονείς και μονογονεϊκές οικογένειες για να οργανώνουν κοινές διακοπές

Ακριβώς αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η Melora, μια ψηφιακή πλατφόρμα που δημιουργήθηκε με στόχο να φέρει κοντά χωρισμένους γονείς και μονογονείς, ώστε να οργανώνουν κοινές διακοπές, δραστηριότητες και εμπειρίες για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Η πλατφόρμα λειτουργεί ως μια κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται παρόμοιες συνθήκες ζωής, διευκολύνοντας τη γνωριμία, την αλληλοϋποστήριξη και τη συνδιοργάνωση ταξιδιών.

Από μια προσωπική ανάγκη σε μια επιχειρηματική ιδέα με κοινωνικό αποτύπωμα

Η ιδέα πίσω από το Melora γεννήθηκε από μια πραγματική εμπειρία. Όπως εξηγεί στην εκπομπή του ALPHA Κύπρου «Με αγάπη Χριστιάνα» η συνιδρύτρια της πλατφόρμας, Αγγελική, η έμπνευση προήλθε από τον συνεργάτη της, ο οποίος είναι μονογονέας και βίωσε προσωπικά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς όταν προσπαθούν να οργανώσουν διακοπές μόνοι με τα παιδιά τους.

«Ο συνεργάτης μου ο Νίκος είναι μονογονέας και ο ίδιος είχε την ανάγκη για μια τέτοια κοινότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Από την άλλη, η ίδια κουβαλούσε τις δικές της παιδικές εμπειρίες, αναγνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι για ένα παιδί η συναναστροφή με συνομηλίκους κατά τη διάρκεια των διακοπών. Αυτή η συνάντηση προσωπικών βιωμάτων και πραγματικών αναγκών αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία ενός εγχειρήματος με έντονη κοινωνική διάσταση.

«Είναι μια πλατφόρμα που λύνει ένα πρόβλημα τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά», τονίζει η συνιδρύτρια. «Τα παιδιά στις διακοπές βαριούνται πολύ γρήγορα και αυτό που ζητούν στο τέλος της ημέρας είναι η συναναστροφή και το παιχνίδι με άλλα παιδιά στην ίδια ηλικία».

Μια κοινότητα πριν απ’ όλα

Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές σχέσεις δοκιμάζονται από τους γρήγορους ρυθμούς ζωής, η πλατφόρμα επιχειρεί να αναδημιουργήσει κάτι που πολλοί θεωρούν χαμένο: την αίσθηση της κοινότητας.

Η ομάδα του Melora περιγράφει το εγχείρημα ως κάτι πολύ ευρύτερο από μια υπηρεσία οργάνωσης διακοπών. Στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου ανθρώπων που στηρίζουν ο ένας τον άλλον, ανταλλάσσουν εμπειρίες και προσφέρουν στα παιδιά περισσότερες ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση και όμορφες αναμνήσεις.

Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία συχνά κατηγορείται ότι απομακρύνει τους ανθρώπους, το Melora επιχειρεί το αντίθετο: να τη χρησιμοποιήσει για να τους φέρει πιο κοντά.

«Αν είναι δύσκολο να μεγαλώνουν ένα παιδί δύο γονείς φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι για έναν», σημειώνει η συνιδρύτρια.

Παράλληλε τόνισε και το ζήτημα της απόστασης καθώς ένας γονέας μπορεί να ζει στην Αθήνα για παράδειγμα και το παιδί να ζει με τον άλλο γονέα σε άλλη πόλη που δυσκολεύει τα πράγματα.

Η συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου

Αν κάτι επιβεβαιώνει ότι το Melora απαντά σε μια πραγματική κοινωνική ανάγκη, αυτό είναι η ανταπόκριση που λαμβάνει από την κοινότητα.

«Η απήχηση που έχει στον κόσμο και το feedback που παίρνουμε από γονείς που ανήκουν σε αυτή την κοινότητα είναι συγκινητικό. Δεν μπορώ να το περιγράψω», δηλώνει η συνιδρύτρια.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η ίδια μέσα από την επαφή με τους χρήστες: «Αυτό που με έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι το χρειάζεται τόσο πολύ ο κόσμος και μέχρι τώρα δεν είχε δημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο».

Η ανταπόκριση αυτή αναδεικνύει και την επιχειρηματική δυναμική της πλατφόρμας. Σε μια περίοδο όπου οι εξειδικευμένες κοινότητες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη αξία, το Melora φαίνεται να καλύπτει ένα κενό που μέχρι σήμερα παρέμενε αναξιοποίητο στην ελληνόφωνη αγορά.

Περισσότερα στο https://www.melora.cy/