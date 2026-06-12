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Viral για τον πιο παράξενο εθισμό: «Τα νύχια των ποδιών έχουν αλμυρή γεύση»

 12.06.2026 - 16:28
Viral για τον πιο παράξενο εθισμό: «Τα νύχια των ποδιών έχουν αλμυρή γεύση»

Μια γυναίκα από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αποκάλυψε ότι εδώ και 26 χρόνια τρώει τα νύχια των ποδιών της, μια συνήθεια που, όπως λέει, ξεκίνησε ως μηχανισμός αντιμετώπισης ενός έντονου παιδικού τραύματος.

Η Janet Agyemang από τη Δυτική Βιρτζίνια έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην εκπομπή «My Strange Addiction» του TLC, όπου μίλησε ανοιχτά για τον ασυνήθιστο εθισμό της. Στο επεισόδιο που προβλήθηκε νωρίτερα φέτος, περιέγραψε πώς συνηθίζει να δαγκώνει και να μασά τα νύχια των ποδιών της, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η γεύση τους είναι «αλμυρή».

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, η συνήθεια ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη παιδί. Μεγαλωμένη στην Γκάνα από τους παππούδες της, βρέθηκε ξαφνικά σε ένα αεροπλάνο με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες για να γνωρίσει τους βιολογικούς της γονείς, χωρίς να έχει προηγουμένως ενημερωθεί για το ταξίδι.

Όπως περιγράφει, το άγχος και η ανασφάλεια που ένιωσε εκείνη τη στιγμή την οδήγησαν να αρχίσει να μασά τα νύχια της. Η συμπεριφορά αυτή λειτούργησε ως μέσο εκτόνωσης και σταδιακά εξελίχθηκε σε μια συνήθεια που τη συνοδεύει μέχρι σήμερα.

Η Janet παραδέχεται ότι, παρά τη δημοσιότητα που πήρε η ιστορία της, εξακολουθεί να παλεύει με τον εθισμό της. Αν και έχει περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση νυχιών ποδιών, συνεχίζει να μασά τα νύχια των χεριών της, ενώ στο παρελθόν είχε παραδεχθεί ότι κρατούσε ακόμη και τα κομμένα νύχια των παιδιών της.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η ονυχοφαγία συνδέεται συχνά με άγχος, στρες ή ψυχολογικές πιέσεις. Παρότι σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται μια σχετικά συνηθισμένη συνήθεια, η ακραία μορφή της μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα δόντια, μολύνσεις ή άλλες επιπλοκές εξαιτίας της μεταφοράς βακτηρίων στο στόμα.

Η ίδια αναφέρει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας, ωστόσο πλέον ανησυχεί για τις πιθανές συνέπειες στα δόντια και τη γενικότερη υγεία της. Όπως εξηγεί, μόνο τα τελευταία χρόνια άρχισε να συνειδητοποιεί τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει αυτή η συνήθεια.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί μηνύματα από ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες συμπεριφορές ή άλλες ασυνήθιστες μορφές εθισμού. Η συμβουλή της προς όσους βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση είναι να αναζητήσουν πιο υγιείς τρόπους διαχείρισης του στρες και των ψυχολογικών πιέσεων.

ΠΗΓΗ: gazzetta.gr

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