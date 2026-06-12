Αυτό είναι το νέο Hyundai i20 -Στο φως οι πρώτες φωτογραφίες του

Στο μπροστινό μέρος ξεχωρίζουν οι αιχμηροί προβολείς σχήματος «Υ» που εισβάλλουν «διχαλωτά» στα πλαϊνά του αυτοκινήτου, ενώ ενώνονται μεταξύ τους με μία -πιθανότατα- φωτιζόμενη μπάρα LED, η οποία δίνει ακόμη περισσότερο πλάτος στη μάσκα, με τις εισαγωγές αέρα να έχουν τοποθετηθεί χαμηλότερα στον προφυλακτήρα.

Από το πλάι, το νέο Hyundai i20 φαίνεται να υιοθετεί τις γραμμές του αμιγώς ηλεκτρικού IONIQ 5, με ακόμη πιο έντονες γωνίες, ενώ ξεχωρίζει η πορεία που ακολουθεί η κάτω γραμμή των πίσω παραθύρων, η οποία συναντά ψηλά την παράλληλή της, κοντά στην γραμμή της οροφής στην πίσω κολόνα.

Ωστόσο η σχεδίαση του πίσω μέρους είναι ίσως η πιο ξεχωριστή, καθώς πέρα από τα διαφορετικής προσέγγισης πίσω φώτα -τα οποία ενώνονται επίσης μέσω μίας, πιθανότατα, φωτεινής μπάρας-, χαρακτηριστικές είναι οι γωνίες που σχηματίζουν οι μεταλλικές επιφάνειες αλλά και η αποφυγή καμπυλών, θυμίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις γωνίες του Hyundai Bayon.

Η διαρροή του νέου Hyundai i20 δεν περιορίστηκε μόνο στο εξωτερικό του αυτοκινήτου, αλλά αποκάλυψε και το ταμπλό στο εσωτερικό, όπου ξεχωρίζει η μεγάλη, διπλή οθόνη που ενσωματώνει τόσο τον πίνακα οργάνων όσο και την κεντρική οθόνη αφής του συστήματος πολυμέσων.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα στοιχείο που κάνει τη διαφορά: το πάνελ χειρισμού του κλιματισμού έχει πλέον τοποθετηθεί κατακόρυφα, ανάμεσα στους αεραγωγούς, διατηρώντας παράλληλα τα φυσικά πλήκτρα.

Πιθανότατα η εν λόγω διαρροή θα αναγκάσει τη Hyundai να επισπεύσει την επίσημη παρουσίαση του νέου Hyundai i20, ενώ παρόλο που δεν γνωρίζουμε πληροφορίες σχετικά με τα κινητήρια σύνολα που θα περιλαμβάνει η γκάμα του, είναι σίγουρο ότι πλέον δεν θα αργήσουν να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες από την ίδια την εταιρεία.

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Πηγή: carandmotor.gr