ΔΗΣΥ για Επιτροπές: Μοναδική παραφωνία το ΑΚΕΛ - «Ας κατανοήσει επιτέλους ότι οι εκλογές τελείωσαν»

Προχώρησε μάλιστα σε ένα νέο παραλήρημα, παραπληροφορώντας την κοινωνία, στοχοποιώντας προσωπικά την Πρόεδρο της Βουλής και διαστρεβλώνοντας τα γεγονότα.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός προσήλθε σήμερα στην Επιτροπή Επιλογής με πνεύμα συναίνεσης, επειδή το μείζον για μας είναι η έναρξη των εργασιών της Βουλής. Αν συμπεριφέρονταν όλοι σαν το ΑΚΕΛ η Βουλή θα έμενε στον πάγο.

Εκφράσαμε τη θέση αρχών πως πρέπει να σεβόμαστε το Σύνταγμα, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βουλής και τη λαϊκή ετυμηγορία. Δεν επιμέναμε να πάρουμε μια επιπρόσθετη Προεδρία που λογικά θα έπρεπε να διεκδικήσουμε, ακριβώς για να διευκολύνουμε τη διαδικασία.

Σε ένα συμβιβασμό ουδείς μπορεί να θέλει να γίνει αποκλειστικά και μόνο το δικό του. Ουδείς πέτυχε όσα ήθελε εξαρχής.

Αντί το ΑΚΕΛ να συνεισφέρει στην όλη προσπάθεια επέλεξε ξανά την τοξικότητα, την έντονη αντιπαράθεση και τη συνωμοσιολογία.

Ας κατανοήσει επιτέλους το ΑΚΕΛ ότι οι εκλογές τελείωσαν και οι πολίτες αναμένουν από εμάς να επικεντρωθούμε στο κοινοβουλευτικό μας έργο.