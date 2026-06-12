«Έπεσαν» Facebook και Messenger - Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες

Κυπριακό: Σε εξέλιξη η κατ' ιδίαν συνάντηση Ολγκίν-ΠτΔ
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατ' ιδίαν συνάντηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.
Σύμφωνα με τις αναφορές, δεν φορτώνουν οι σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ούτε το newsfeed του Facebook, ούτε οι συνομιλίες του Messenger.
Τα προβλήματα στις εν λόγω εφαρμογές αποτυπώνει και η σελίδα DownDetector που εντοπίζει ιστοσελίδες και πλατφόρμες που «πέφτουν».
Όπως φαίνεται και σε σχετικό γράφημα, τα προβλήματα άρχισαν σήμερα, περίπου στις 16:00.
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