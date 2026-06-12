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«Έπεσαν» Facebook και Messenger - Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες

 12.06.2026 - 16:49
«Έπεσαν» Facebook και Messenger - Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες

Προβλήματα αντιμετωπίζουν εδώ και λίγη ώρα οι χρήστες των πλατφορμών Facebook και Messenger.

Σύμφωνα με τις αναφορές, δεν φορτώνουν οι σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ούτε το newsfeed του Facebook, ούτε οι συνομιλίες του Messenger.

Τα προβλήματα στις εν λόγω εφαρμογές αποτυπώνει και η σελίδα DownDetector που εντοπίζει ιστοσελίδες και πλατφόρμες που «πέφτουν».

Όπως φαίνεται και σε σχετικό γράφημα, τα προβλήματα άρχισαν σήμερα, περίπου στις 16:00.

 

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